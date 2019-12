Sữa mẹ giảm nguy cơ bệnh tim ở trẻ sinh non

AnhTheo các nhà khoa học, nuôi con bằng sữa mẹ sớm có thể giúp giảm tổn thương tim do sinh non ở trẻ nhỏ.

Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trường Royal College of Surgeons ở Ireland, Bệnh viện Rotunda, Trường Y Harvard, Đại học Oxford và Đại học Toronto, công bố trên Pediatric Research ngày 29/11.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 30 người trưởng thành từng được sinh non chỉ bú sữa mẹ và 16 người sinh non chỉ sử dụng sữa tổng hợp khi mới sinh ra. Sau đó, các nhà khoa học đánh giá chi tiết về hệ tim mạch ở những người độ tuổi từ 23 đến 28, bao gồm chụp MRI.

Kết quả, tất cả người sinh non đều có buồng tim nhỏ hơn so với người sinh đủ tháng. Nhờ tác dụng của sữa mẹ, những bé sinh non được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ ít mắc các vấn đề liên quan tới tim hơn trẻ sinh đủ tháng được nuôi bằng sữa công thức.

Theo các nhà nghiên cứu, sữa mẹ có thể ngăn ngừa bệnh tim bằng cách điều chỉnh hormone và các yếu tố tăng trưởng tốt hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch cho trẻ sơ sinh, giảm viêm và có thể cải thiện quá trình trao đổi chất.

Giáo sư Afif EL-Khuffash - chuyên gia tư vấn sơ sinh tại Bệnh viện Rotunda, Dublin cho biết, sinh non sẽ gây ra các biến chứng lâu dài đối với tim mạch. Một trong những biến chứng là đặc điểm cấu trúc tim khác biệt như buồng tim nhỏ hơn, huyết áp tương đối cao và tăng khối lượng cơ trong tim một cách thiếu cân đối.

Giáo sư cho biết sẽ nghiên cứu kỹ hơn về thành phần của sữa mẹ nhằm làm rõ thành phần có lợi cho sức khỏe, cải thiện sức khỏe tim mạch cho trẻ sinh non.

Minh Ngân (Theo Irish Times)