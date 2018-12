Sở hữu dáng mũi đẹp tự nhiên và hài hòa tại JW

Nâng mũi S line phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ mũi của khách hàng, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nhầm lẫn với phương pháp nâng mũi cũ do nhiều cơ sở quảng cáo chưa đúng, vì vậy bạn cần tìm hiểu kỹ. Nâng mũi phương pháp cũ đơn thuần chỉ đặt sụn nhân tạo lên sóng mũi nên thường xảy ra những biến chứng như: tụt đầu mũi, bóng đỏ, lộ sóng… Ngay cả nâng mũi Hàn Quốc bọc sụn cũng chỉ phù hợp với dáng mũi tương đối có nét sẵn, còn với những khuyết điểm như mũi to bè, gồ, hếch… thì không thể can thiệp.