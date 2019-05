Sáu tháng nằm viện chờ sinh con của người mẹ bệnh tim

Mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, chị Nguyễn Thị Hiền 35 tuổi ở Hải Dương vẫn quyết mang thai và sinh con.

Sáu năm trước, chị Hiền khám tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội, do mệt mỏi, khó thở, tức ngực, môi và đầu chi tím tái. Chị không thể làm việc, thường xuyên ngất xỉu.

Bác sĩ chẩn đoán chị Hiền mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp: tâm thất phải có hai đường ra, đảo gốc động mạch, teo phổi, thiểu sản tâm thất phải...

Tiến sĩ Đỗ Anh Tiến, Phó khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, cho biết chị Hiền mắc nhóm bệnh hiếm gặp. Tháng 8/2013, khi bệnh nhân 29 tuổi, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật Glenn hai hướng để điều trị tình trạng một tâm thất. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân phục hồi tốt. Một năm sau, chị tiếp tục được phẫu thuật Fontan xử trí đảo gốc động mạch.

Sau mổ, bệnh nhân không còn bị tím tái, hết mệt mỏi, trở lại cuộc sống bình thường. Chị Hiền lập gia đình và có thai. Suốt thai kỳ, các bác sĩ phải điều chỉnh thuốc phù hợp để không ảnh hưởng thai nhi.

Thai phụ bình thường, tim hoạt động tăng lên gấp nhiều lần để đảm bảo quá trình hô hấp cũng như trao đổi chất cho sự phát triển của thai nhi. Với chị Hiền, do tim chỉ có một tâm thất nên tần suất hoạt động nhiều hơn so với thai phụ bình thường. Do đó chị thường bị mệt mỏi quá sức, tổn hao sức khỏe và đối mặt với nguy cơ tử vong.

Chị Hiền được các bác sĩ tim mạch, sản khoa phối hợp theo dõi, thăm khám định kỳ và tư vấn kịp thời. 6 tháng cuối của thai kỳ, chị gần như phải ở bệnh viện để tiện cho việc theo dõi thai.

Chị Hiền sinh con khỏe mạnh ở tuổi 35. Ảnh: Thanh Xuân.

Ngày 14/4, chị Hiền sinh mổ, bé trai nặng 3,1 kg chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện E. Bác sĩ Nguyễn Thùy Nhung, Phó khoa Phụ sản cho biết trong suốt quá trình mang thai của chị Hiền, các bác sĩ tim mạch và sản khoa phải "nín thở" theo dõi theo từng nhịp đập của tim thai và trái tim người mẹ. May mắn thai nhi phát triển đủ 9 tháng 10 ngày, không có nguy cơ sinh non.

Giáo sư Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết bệnh tim bẩm sinh một thất tỷ lệ mắc 8-10% bệnh nhân, tỷ lệ phẫu thuật thành công đến 96%. Ngày nay, nhờ tiến bộ y học, các bác sĩ đã có thể điều trị hiệu quả, trả lại cuộc sống khỏe mạnh gần như bình thường cho bệnh nhân. Đặc biệt, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa bác sĩ tim mạch và sản khoa đã giúp nhiều nữ bệnh nhân mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Lê Nga