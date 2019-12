Sáu lợi ích đến từ chạy bộ

Ngoài cải thiện sức khỏe, trí não, phòng tránh một số nguy cơ bệnh tật, chạy bộ còn giúp con người thoải mái tinh thần, sống vui vẻ hơn.

Không phải ngẫu nhiên chạy bộ trở thành một trong những môn thể thao đầu tiên của con người. Christopher McDougall từng đề cập đến bí ẩn trong khát khao chạy của loài người, việc chạy giúp con người tiền sử sống sót ra sao cùng ý nghĩa của chạy trong cuộc sống hiện đại qua cuốn "Born to Run" (tạm dịch: Sinh ra để chạy). Tác phẩm của Christopher McDougall cũng khích lệ người đọc tận hưởng hạnh phúc của việc chạy.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ gọi chạy bộ là hình thức tập thể dục phổ biến trên toàn thế giới và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trang Betterhealth của Austraila cho rằng, chạy bộ là một hình thức thể dục nhịp điệu - hoạt động thể chất tạo ra năng lượng bằng cách kết hợp oxy với đường huyết hoặc mỡ trong cơ thể và chúng có nhiều lợi ích.

Cải thiện hệ cơ, xương khớp

Nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Camilo José Cela ở Tây Ban Nha đăng trên tạp chí Y học Journal of Applied Physiology chỉ ra rằng, chạy bộ giúp bảo vệ mật độ xương nhất là những người cao tuổi.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát chế độ luyện tập của hơn 200 vận động viên chạy marathon và bán marathon cũng như những người chạy bộ cho cuộc đua 10 km. Họ đo mật độ xương của những người tham gia rồi đem so sánh với nhóm người ít vận động. Kết quả cho thấy những người thường xuyên chạy bộ có mật độ xương dày đặc hơn so với những người ít vận động. Các chuyên gia cho hay chạy bộ đúng cách cũng giúp ngăn chặn sự suy giảm mật độ xương do tuổi tác, có thể ngăn ngừa loãng xương khi về già.

Nguyễn Thị Tiểu Phương - Master Trainer tại California Fitness and Yoga Center cho biết, chạy bộ còn giúp cơ bắp chắc khỏe; các khớp linh hoạt, hoạt động ổn định và trơn tru hơn.

Tốt cho tim mạch và hô hấp

Theo Healthline, các nghiên cứu cho thấy chạy chỉ 5 đến 10 phút mỗi ngày với tốc độ vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do đau tim, đột quỵ và các bệnh thông thường khác.

Số liệu mới trong hội thảo của Hiệp hội tim mạch Mỹ tại Philadelphia đầu tháng 11 vừa qua cho thấy, phần lớn người tập luyện chạy trên 5 giờ mỗi ngày trong hàng chục năm đều có một trái tim khỏe mạnh bình thường. Một nghiên cứu khác được công bố trên tờ Journal of the American College of Cardiology cũng kết luận chạy bộ giảm các nguy cơ cao về đột quỵ. Khảo sát thực hiện trên hai nhóm người chạy bộ thường xuyên và nhóm không vận động. Kết quả, những người chạy thường xuyên có xác suất xảy ra biến chứng tim nặng giảm 50 lần so với những người không vận động. Lý do là chạy bộ giúp cơ tim chắc khỏe, khả năng co bóp và bơm máu tới cơ quan tốt hơn, đồng thời giúp phát triển các mạch máu (mao mạch) giúp đưa oxy tới các tế bào tốt hơn.

Tăng cường chức năng bài tiết

Chạy bộ cũng như các bài luyện tập thể dục khác, đều giúp cơ thể bài tiết ra mồ hôi đều đặn và giải nhiệt tốt hơn, từ đó tăng cường đào thải bã nhờn và đưa độc tố ra bên ngoài cơ thể.

Cải thiện não bộ

Theo Boldsky, chạy bộ buổi sáng mang lại nhiều lợi ích. Ngoài việc giữ cho cơ thể săn chắc, chạy bộ còn giúp não hoạt động tốt hơn. Các tế bào mới được sản xuất trong não gọi là tế bào thần kinh sẽ hỗ trợ tăng cường trí nhớ.

Trang Health của Đại học Harvard chỉ rõ, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các phần của bộ não kiểm soát suy nghĩ và trí nhớ (vỏ não trước trán và vỏ thái dương trung gian) có khối lượng lớn hơn ở những người tập thể dục so với những người không tập luyện.

Phòng tránh nguy cơ bệnh tật

Theo các chuyên gia thể chất, chạy bộ là môn thể thao phù hợp với sức khỏe, tầm vóc người Việt. Nếu thực hiện đều đặn, đúng cách giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng sức đề kháng, góp phần phòng ngừa bệnh tật. Với tốc độ chạy 8 km một giờ, một người 70 kg sẽ đốt cháy 600 kcal mỗi giờ. Những người thường xuyên chạy bộ sẽ giữ được phom người ưng ý, giảm nguy cơ béo phì.

Nhiều bác sĩ khuyên chạy bộ với những người đang ở giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, huyết áp cao và loãng xương, và nó được chứng minh là giúp giảm nguy cơ bị đau tim.

Chạy bộ giúp bạn củng cố tinh thần, sự thoải mái

Theo công bố mới nhất của các nhà khoa học Mỹ trên tạp chí nổi tiếng về sức khỏe Health, việc chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần vì cơ thể sẽ tiết ra chất giúp điều hòa cảm xúc và gây hưng phấn cho não bộ.

Theo HealthMeUp, tập thể dục thường xuyên làm tăng hormone năng lượng endorphins - liều thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể, giúp tinh thần nhẹ nhõm, hưng phấn và hạnh phúc hơn.

