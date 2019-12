Sáng nay tư vấn trực tuyến phòng trị bệnh cúm

9h30 ngày 20/12, các chuyên gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tư vấn trên VnExpress về cách phòng, trị cúm mùa.

Tiến sĩ Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và giáo sư Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về cách phòng bệnh và điều trị các loại cúm, dấu hiệu bệnh chuyển biến nặng, có nên tự uống hay dự trữ thuốc Tamiflu để chữa cúm...

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dấu hiệu là sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A/H3N2, cúm A/H1N1, cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, rất nhanh, bằng đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.

Việt Nam chưa ghi nhận chủng virus cúm mới cũng như chưa có sự đột biến gene làm tăng độc tính hay gây kháng thuốc ở các chủng virus cúm lưu hành trên người. Các chủng virus cúm được ghi nhận chủ yếu là cúm A/H1N1 và cúm B.

Giáo sư Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Hiện thời tiết vào mùa đông, nhất là đối với miền Bắc, khí hậu lạnh ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện cho virus cúm dễ dàng phát triển và lan truyền. Tại Hà Nội, số bệnh nhân nhập viện do cúm đang tăng cao, thị trường khan hiếm thuốc Tamiflu và giá tăng cao gấp 3-5 lần...

Từ nay đến cuối năm, dự báo bệnh cúm sẽ gia tăng trên toàn quốc, nhất là trong mùa đông xuân và dịp Tết nguyên đán, lễ hội tập trung đông người.

Bệnh cúm thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mạn tính tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... cúm có thể diễn biến nặng, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.

