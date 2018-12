Sản phụ trẻ Trung Quốc qua đời hiến tạng cứu sống 4 người

Giác mạc của người mẹ trẻ cũng được trao cho bệnh viện chờ ngày sử dụng. Không chỉ mang lại cho đời hai sinh linh bé bỏng, Ziyan cũng đã đem đến cuộc sống mới cho ít nhất 4 người khác. Câu chuyện về cô được các bác sĩ Chiết Giang chia sẻ và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ziyan khi còn sống. Ảnh: China Daily.

Theo Asiaone, hai năm trước, Ziyan gặp gỡ và yêu thợ cắt tóc Chen Shanhai ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Cặp đôi dự định kết hôn vào cuối năm nay sau khi Ziyan sinh con. Không may, ngày 22/2, cô gái được chẩn đoán phì gan cấp tính do thai kỳ, nhiều bộ phận cơ thể bị suy yếu. Ziyan phải sinh sớm hơn dự kiến 40 ngày. Cả mẹ lẫn con đều trong tình trạng nguy hiểm.

Ngày 23/2, hai bé trai của Ziyan chào đời an toàn nhờ phương pháp đẻ mổ. Cặp song sinh nằm viện một tháng để theo dõi sức khỏe, sau đã hồi phục tốt. Không may mắn như các con của mình, bà mẹ trẻ ngay lập tức rơi vào hôn mê. Bệnh viện Gia Hưng thông báo với gia đình Ziyan đã chết não và chuyển cô lên Bệnh viện Hàng Châu để thử cơ may cuối cùng. Trải qua 53 ngày tại đơn vị chăm sóc đặc biệt, Ziyan trút hơi thở cuối cùng ngày 15/4. Vài giờ sau, trái tim, thận và gan của Ziyan được cấy ghép thành công cho 4 bệnh nhân.

Shao Wanhua, cha Ziyan là người quyết định hiến tặng nội tạng con gái. "Bác sĩ nói với chúng tôi rằng hiến tạng sẽ giúp con trở thành một phần của người khác. Như thế con sẽ sống mãi và không bao giờ rời xa tôi", ông nghẹn ngào.

Sau khi câu chuyện về Ziyan được chia sẻ, các nhà hảo tâm đã quyên góp 35.500 USD hỗ trợ gia đình cô vượt qua khó khăn.

Minh Nhật