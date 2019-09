Sản phụ sinh 3 bé trai

An GiangChị Nhi 22 tuổi mang tam thai tự nhiên, sinh 3 bé trai lần lượt nặng 2,1 kg, 1,9 kg và 1,6 kg.

Tiến sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, cho biết sản phụ ngụ thị xã Tân Châu nhập viện ngày 1/9 với dấu hiệu tăng huyết áp, suy hô hấp, thai gần 35 tuần. Bác sĩ xác định thai phụ có dấu hiệu tiền sản giật, dọa sinh non nên nhanh chóng dùng thuốc kiểm soát huyết áp, thuốc giảm gò, hỗ trợ hô hấp.

Sản phụ được mổ cấp cứu bắt con. Ba bé trai chào đời khóc to, thở tốt không cần hỗ trợ oxy. Vì non tháng, nhẹ cân nên các bé được chuyển về khoa sơ sinh chăm sóc. Cả ba được ổn định thân nhiệt, chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi các vấn đề ở trẻ sinh non như hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, suy hô hấp, vàng da, ấp kangaroo.

Ba bé trai chào đời an toàn. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Ngày 4/9, chị Nhi có thể vận động xoay trở nhẹ, huyết áp dần ổn định. Cả 3 bé bú tốt, thở đều, bị vàng da non tháng đang được chiếu đèn điều trị, tiên lượng tốt. Các bé sẽ được tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh, khiếm thính, thiếu men G6PD, suy giáp, tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh...

Tỷ lệ mang tam thai tự nhiên khá hiếm gặp, khoảng 1/8.000 thai phụ. Các trường hợp đa thai thường đối diện nhiều nguy cơ tiềm ẩn như dọa sinh non, bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng, đặc biệt là tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé.

Phụ nữ mang thai, đặc biệt mang đa thai nên khám định kỳ, kiểm tra huyết áp thường xuyên, thử nước tiểu, tầm soát tiền sản giật sớm, tiêm thuốc kích thích trưởng thành phổi từ lúc thai 24-34 tuần tuổi.

Lê Phương