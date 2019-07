Sản phụ ở Thừa Thiên Huế sinh ba con đều nặng gần 2 kg

Sản phụ 34 tuổi sinh thường bé gái, sau đó sinh mổ thêm một bé gái, một bé trai.

Chị Trần Thị Lý vào Bệnh viện Trung ương Huế với tam thai 32 tuần tuổi, bác sĩ chẩn đoán thai non tháng. Sau hai ngày theo dõi, ngày 25/6, chị Lý sinh 2 bé gái mỗi bé nặng 1,9 kg và một bé trai cân nặng 2,1 kg. Trong đó bé gái đầu sinh thường, 2 bé sau được sinh mổ. Đây là trường hợp tam thai tự nhiên hiếm gặp với tỷ lệ 1/8.000 ca.

Ba bé sơ sinh sức khỏe ổn định, đã bú sữa. Ảnh: Nhật Tân

Sau khi chào đời, các bé có dấu hiệu bị suy hô hấp, chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh do tam thai đẻ non nên được theo dõi điều trị. Sáng 12/7 các bé được xuất viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Toàn, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ đa thai luôn là một thai kỳ nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật; tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết. Đa thai cũng thường dẫn đến sinh non, nguy cơ đối với trẻ non tháng là ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ.

Bác sĩ Toàn khuyến cáo bà bầu đa thai cần được theo dõi định kỳ, khám thai đều đặn để đánh giá sự phát triển của thai nhi, sức khỏe của mẹ cũng như phát hiện sớm các nguy cơ để xử trí kịp thời.

Võ Thạnh