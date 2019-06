Sai lầm thường gặp khi bổ sung vitamin C cho trẻ

Nhiều người nghĩ sai rằng vitamin C tổng hợp tốt như tự nhiên, bổ sung càng nhiều càng tốt hoặc khi trẻ ốm mới cần dùng...

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết vitamin C là dưỡng chất vàng cho sự phát triển của trẻ nhỏ, giúp nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng phòng bệnh, giảm nguy cơ chảy máu và có tác dụng làm lành vết thương. Song, nhiều người bổ sung loại vitamin này không đúng.

Theo phó giáo sư Dũng, dưới đây là những sai lầm nên tránh khi bổ sung vitamin C cho con.

Khi ốm mới cần bổ sung vitamin C

Nhiều người chỉ bổ sung vitamin C khi trẻ ốm, sức đề kháng suy giảm. Thực tế, công dụng của vitamin C chỉ phát huy hiệu quả sau khi dùng 3-5 ngày. Do đó, bổ sung viatmin C khi trẻ ốm là không đúng cách.

Vitamin C đảm bảo cho hệ miễn dịch của trẻ hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể chống lại virus, vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, sốt, cảm lạnh, cảm cúm... Nó còn là chất dẫn giúp trẻ hấp thu hiệu quả sắt, canxi, axit folic... từ thực phẩm để xương chắc khỏe.

Bổ sung vitamin C càng nhiều càng tốt

Nhiều bà mẹ nghĩ rằng vitamin C tốt nên bổ sung cho trẻ càng nhiều. Tuy nhiên vi chất này không phải là thứ có thể "để dành" bởi tính chất tan trong nước, cơ thể không dự trữ được. Vì vậy, cần bổ sung C cho trẻ một cách đều đặn, hàng ngày.

Lượng vitamin C khuyến cáo dành cho trẻ nhỏ căn cứ vào độ tuổi. Trẻ nhỏ dưới một tuổi cần dung nạp khoảng 25 mg C mỗi ngày là đủ, trên một tuổi trẻ cần bổ sung 30-40 mg C mỗi ngày. Bổ sung C hàm lượng quá cao sẽ không phát huy được tác dụng mà còn ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Trẻ có thể bị chóng mặt, buồn nôn kèm theo các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, ảnh hưởng đến dạ dày. Vì vậy, hãy chia nhỏ lượng C vào bữa ăn hằng ngày cho trẻ với thực đơn đa dạng.

Quả cherry chứa nhiều vitamin C hơn cam. Ảnh: Heathline.

Vitamin C tổng hợp tốt như vitamin C tự nhiên

Nguồn vitamin C tồn tại dưới hai dạng là tự nhiên và tổng hợp. Trong đó, vitamin C tổng hợp như viên ngậm, siro... nhược điểm là có tính axit, không tốt cho hệ tiêu hóa, hấp thu chậm, đào thải nhanh, dễ bị oxy hóa.

Vitamin C tự nhiên có sẵn trong rau quả tươi ưu điểm là tồn tại dưới dạng phức hợp với các pectin và flavonoid - những hợp chất có tác dụng ổn định được hoạt tính của vitamin C khỏi bị oxy hóa, giúp hấp thu tốt hơn và dự trữ lâu hơn trong cơ thể. Ngoài ra, C tự nhiên có độ pH trung tính nên rất an toàn với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Cam chứa nhiều vitamin C tự nhiên

Nói đến vitamin C tự nhiên, ai cũng nghĩ tới cam đầu tiên, song thực tế đây không phải là loại quả chứa nhiều C nhất. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g cam chứa 53,2 mg vitamin C, dứa chứa 47,8 mg C, xoài chứa 36,4 mg C, đặc biệt quả cherry chứa tới 1.677,6 mg C. Ngoài ra, hoạt chất rutin trong quả acerola cherry còn giúp tăng sức bền thành mạch, ngăn chặn chảy máu cam, chảy máu chân răng, phòng ngừa xuất huyết dưới da.

Để cung cấp đủ lượng vitamin C tự nhiên cần thiết cho trẻ, các mẹ tăng cường cho con ăn rau quả hoặc bổ sung thực phẩm được chiết xuất từ các loại rau xanh, trái cây giàu vitamin C tự nhiên.

Thu Hiền