Rước họa vì dùng nhiều mỹ phẩm làm đẹp ngày Tết

TP HCMChị Thanh ở huyện Cần Giờ, mua kem lột da mặt tại một spa để thoa làm đẹp ngày Tết, khiến da bị rộp, đỏ.

Sau nghỉ Tết, chị đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP HCM. "Mấy ngày Tết tôi chẳng dám ló mặt ra đường, chỉ mong nhanh hết kỳ nghỉ để đi khám", chị Thanh nói.

Tương tự, chị Ánh 22 tuổi ngụ quận Bình Thạnh cũng đến bệnh viện ngay ngày đầu tiên đi làm sau Tết, khuôn mặt mẩn đỏ, ngứa. Bác sĩ kết luận chị bị viêm da dị ứng do sử dụng mỹ phẩm không an toàn.

Những ngày đầu năm, bệnh viện Da liễu tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám. Không ít người nổi nhiều mụn do hậu quả của thức khuya, ăn nhiều chất ngọt, béo, đi chơi về mệt không tẩy trang, rửa mặt trước khi ngủ. Nhiều trường hợp tai biến do sử dụng hóa chất lột da mặt, dị ứng do sử dụng mỹ phẩm nhiều, mắt thâm quầng, da bị khô, sần, sạm nám, cháy nắng... Có bệnh nhân đến giảm mỡ nọng cằm, mỡ bụng, mỡ đùi... để quay lại đi làm.

Bệnh nhân khám tại Bệnh viện Da liễu TP HCM vì tai biến do lột da. Ảnh: Lan Anh.

Bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Phó Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP HCM, cho biết để phục hồi lại sức sống làn da, cần loại bỏ hết những yếu tố gây hại. Sinh hoạt điều độ, không thức khuya, không ăn nhiều đồ béo, ngọt, nên uống nhiều nước lọc, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế trang điểm quá nhiều, quá dày, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

"Buổi tối trước khi đi ngủ cần tẩy trang, rửa mặt kỹ để da thật sạch và thông thoáng, sau đó bôi kem dưỡng ẩm để cung cấp nước, giúp da mịn màng, căng bóng", bác sĩ Tú chia sẻ. Ban ngày nếu ra ngoài trời nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ≥ 30.

Trường hợp da bị tổn thương quá mức, ngoài "detox" cần điều trị phục hồi. Tùy từng tình trạng cụ thể, bác sĩ da liễu sẽ lựa chọn phương pháp phục hồi phù hợp. Một số trường hợp phải kết hợp nhiều phương pháp với nhau mới phục hồi được nhanh chóng làn da bị tổn hại. Những người tăng cân sau Tết, có thể cần đến sự hỗ trợ của công nghệ để lấy lại vóc dáng.

Lê Phương