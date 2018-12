Quan niệm sai lầm thường gặp khi điều trị nám

Nám da là bệnh lý rất phổ biến với phái đẹp.

Trị nám ở thời điểm nào cũng được

Nhiều chị em cho rằng điều trị nám thời điểm nào cũng được, chỉ cần có phương pháp phù hợp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, nám da cần được phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt. Bởi để càng lâu, nám rất dễ lan rộng hơn và khó chữa hơn.

Áp dụng nhiều phương pháp điều trị, tỷ lệ thành công càng cao

Khi bị nám, do tâm lý nóng vội, không ít người áp dụng cùng lúc nhiều phương pháp điều trị khác nhau với mong muốn sẽ nhanh khỏi hơn. Tuy nhiên, việc trị liệu không có chỉ dẫn cụ thể có thể gây nguy hại, khiến da tổn thương nặng nề hơn.

Nám là do nội tiết tố, khó chữa khỏi hẳn

Nám hình thành do nhiều nguyên nhân, trong đó sự thay đổi hormone (nội tiết) chỉ là một trong số đó. Ngoài nội tiết, nám còn được hình thành do sự tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, do các cơ quan nội tạng hoạt động kém… Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, khi lấy được hết chân nám ở dưới da thì nám sẽ được chữa khỏi. Một trong những gợi ý hay giúp chị em có thể tin tưởng để loại trừ nám tận gốc là công nghệ Laser Revlite - thế hệ laser hiện đại với khả năng điều trị nám, tàn nhang, trẻ hóa và làm sáng da đã được FDA và CE chứng nhận.

Hình ảnh thực tế của khách hàng tại BB Beauté - BB Thanh Mai điều trị nám với Revlite sau 20 ngày.

Laser Revlite sử dụng xung quang âm với cường độ đỉnh cao, đẩy năng lượng xâm nhập sâu và mạnh mẽ vào da, phá vỡ hạt sắc tố melanin thành những phân tử nhỏ liti, các phân tử nám sau khi bị phá vỡ sẽ bị đào thải ra ngoài cơ thể. Quá trình năng lượng tác động xóa hạt sắc tố còn giúp kích thích tăng sinh collagen từ sâu bên trong, cải thiện sức sống cho làn da khỏe mạnh, săn chắc, tăng độ đàn hồi và căng mịn nhiều tháng sau khi điều trị. Laser Revlite là công nghệ quang âm không phát nhiệt trên bề mặt da nên tránh mọi tổn thương cho da: không bong tróc, không đau rát, không mất thời gian nghỉ dưỡng và đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái. Sau khi điều trị nám thành công, bạn cần giữ gìn cho da khỏi sự tác động của môi trường bằng cách chăm sóc da thường xuyên, sử dụng kem chống nắng…

Ngoài tác dụng trị nám, tàn nhang công nghệ còn hiệu quả trong việc điều trị một số bệnh lý về da khác như đồi mồi, đốm nâu do nắng, bớt đen sắc tố, bớt cà phê sữa, trị thâm mụn trứng cá và sẹo mụn, da không đều màu, xóa xăm, trẻ hóa bề mặt da, chữa thâm sạm, làm da sáng mịn, se khít lỗ chân lông…

Các chỉ định điều trị với Laser Revlite.

Công nghệ này được áp dụng thành công trên hàng nghìn khách hàng tại BB Beauté – BB Thanh Mai, chuỗi thẩm mỹ viện do thạc sĩ kinh tế - MC Thanh Mai điều hành. Với Revlite, khách hàng tại BB Thanh Mai đều cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được.

(Nguồn: BB Beauty - BB Thanh Mai)