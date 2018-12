Phụ nữ sợ sex hơn đàn ông

Chiếc mũi thính giúp sex thăng hoa

Theo Business Insider, đó là kết quả từ nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London. Ngoài tình dục không an toàn, phái đẹp còn ghê sợ các động vật mang mầm bệnh.

Để đưa ra kết quả trên, nhóm tác giả đã khảo sát 2.500 người bằng cách yêu cầu họ đánh giá 74 tình huống từ “không ghê sợ” đến “rất ghê sợ”. Các tình huống được chia thành sáu nhóm bao gồm ngoại hình, chấn thương, tình dục, vệ sinh, thực phẩm, động vật.

Trên tờ Philosophical Transactions of the Royal Society, các nhà khoa học cho biết nhìn chung con người ghê sợ nhất các vết thương nhiễm trùng và sự mất vệ sinh (như cơ thể quá nặng mùi). Đặc biệt, phụ nữ có xu hướng chọn mức ghê sợ cao hơn đàn ông do bản tính nam giới ưa thích các hành vi mạo hiểm.

Ảnh: laflor.

Nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London còn chỉ ra cảm xúc ghê sợ là phương thức bảo vệ con người khỏi rủi ro bệnh tật và chịu sự ảnh hưởng của xã hội. Ví dụ, thực tế cuộc sống cho thấy thức ăn hỏng có thể dẫn đến bệnh tả; vết thương hở làm lây lan dịch hạch hoặc đậu mùa; tình dục không an toàn lây truyền giang mai và siêu khuẩn bệnh lậu.

"Dù phương thức lây lan bệnh tật mới được giải mã hồi thế kỷ 19, kết quả nghiên cứu chỉ ra trực giác con người tự nhận thấy những gì cần tránh trong môi trường sống", Michael de Barra, giáo sư tâm lý học từ Đại học Brunel London tham gia nhóm nghiên cứu nhận định. "Cảm xúc ghê sợ đi liền với quá trình tiến hóa của chúng ta".

Minh Nguyên