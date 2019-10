Phòng mổ Hybrid hiện đại nhất Việt Nam

Hà NộiPhòng mổ Hybrid tại Bệnh viện Thanh Nhàn cho phép can thiệp hay phẫu thuật ca bệnh phức tạp cao, trang bị cánh tay robot tiên tiến nhất.

Ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết đây là phòng mổ Hybrid đầu tiên Việt Nam được trang bị bao gồm hệ thống phòng mổ tích hợp và hệ thống chụp mạch xóa nền Artis Pheno với cánh tay robot tiên tiến nhất hiện nay.

Bắt đầu hoạt động ngày 6/10, phòng mổ tích hợp giữa thiết bị chẩn đoán, can thiệp và phẫu thuật trong cùng một khu vực. Sự kết hợp này giúp phẫu thuật nội soi và các can thiệp ít xâm lấn trở nên dễ dàng hơn, an toàn hơn với mọi chuyên khoa.

Phòng mổ này cũng được thiết kế giúp tiết kiệm thời gian và giảm các nguy cơ xấu, đặc biệt là nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình vận chuyển bệnh nhân giữa phòng mổ và khoa chẩn đoán hình ảnh. Phòng mổ Hybrid cho phép thực hiện được nhiều loại phẫu thuật phức tạp, chuyên khoa sâu như tim mạch lồng ngực, thần kinh, ghép tạng, chấn thương chỉnh hình, ung bướu.

Phòng mổ Hybrid tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Quỳnh Hoa.

4 màn hình được bố trí tại các vị trí thuận tiện trong phòng mổ giúp bác sĩ thực hiện các thao tác và thủ thuật. Hệ thống cho phép truyền dẫn hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực từ phòng mổ tới các phòng ban và phòng hội thảo khác cũng như thực hiện cuộc gọi video tới bệnh viện khác có hệ thống thu nhận tương thích. Phòng Hybrid trang bị hệ thống cánh tay treo trần các thiết bị thay vì để trên sàn nhà như truyền thống, nhằm tăng không gian phòng mổ và dễ dàng vệ sinh, giảm thời gian chờ giữa các ca mổ.

Hệ thống Hybrid tích hợp tối ưu hóa chu trình làm việc trong phòng mổ, giảm thời gian chuẩn bị giữa các ca mổ nhờ danh mục (check list) theo tiêu chuẩn WHO, giảm nhân lực phục vụ trong phòng mổ nhờ các thiết bị như hệ thống nội soi, đèn mổ, bàn mổ, camera phòng, camera đèn mổ, thậm chí là âm thanh, điều hòa, mành rèm...

Phòng mổ hiện đại này thuộc Dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn II, được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 665 tỷ đồng. Trước đó, bệnh viện đã đưa vào sử dụng khu nhà khám và điều trị 9 tầng cùng các trang thiết bị hiện đại.

"Bệnh viện Thanh Nhàn là một cơ sở y tế mũi nhọn của thành phố, cần được tập trung đầu tư hiện đại, ứng dụng những kỹ thuật, trang thiết bị y tế tiên tiến, hướng tới là bệnh viện kiểu mẫu", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nói.

Lê Nga