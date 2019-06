Phòng khám nha khoa tiêu chuẩn Singapore xuất hiện tại Việt Nam

​ Vừa qua, tại Hà Nội diễn ra sự kiện ra mắt phòng khám thứ 9 của thương hiệu The Dental Hub International.

The Dental Hub International là kết quả hợp tác đầu tư chiến lược giữa Shark Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Egroup và Healthscatics International Pte Ltd (một thành viên thuộc Tập đoàn New Silkroutes Group Limited - Singapore).

Phát biểu trong buổi lễ bà Luna Lee - Tổng Giám đốc Tập đoàn New Silkroutes cho biết, năm 2019, The Dental Hub đã trở thành một trong những thương hiệu nha khoa hàng đầu tại Singapore với chuỗi phòng khám trên toàn quốc đảo.

Phòng khám The Dental Hub International ra mắt tại Việt Nam.

Với những tiến bộ, đột phá trong công nghệ, phạm vi của nha khoa đã phát triển. Từ máy lấy dấu 3D đến niềng răng trong suốt, TDHI đặt mục tiêu mang đến công nghệ mới nhất cho Việt Nam. "Với đời sống kinh tế ngày càng phát triển, giờ đây các bậc cha mẹ muốn con cái của mình được hưởng những điều tốt nhất. Tập đoàn Egroup và chúng tôi mong muốn mang đến những nụ cười đẹp nhất cho trẻ em", bà nói.

Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, việc hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn New Silkroutes một lần nữa khẳng định khát vọng, sự nỗ lực trong việc đem lại những giá trị tốt đẹp cho việc chăm sóc sức khỏe.

Bà Luna Lee – Tổng Giám đốc Tập đoàn New Silkroutes chia sẻ trong lễ khai trương.

Bà Vũ My Lan -Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup chia sẻ trong buổi lễ, việc hợp tác với New Silkroutes Group Limited, nơi có nền y khoa được xếp hạng tốt châu Á cho phép Egroup đưa công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến của thế giới đến với khách hàng Việt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự kiện ra mắt phòng khám The Dental Hub International đã đưa số lượng chuỗi Nha khoa The Dental Hub Singapore lên con số thứ 9, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Phòng khám được đầu tư chuyên sâu từ cơ sở vật chất hiện đại, thiết bị công nghệ nhập khẩu từ những quốc gia hàng đầu thế giới, quy trình dịch vụ chuyên nghiệp, giám sát chặt chẽ từ chuyên gia đầu ngành Singapore.

Bà Vũ My Lan – Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup Phát biểu trong buổi lễ.

Đối với dịch vụ nha khoa điều trị chuyên sâu, ngoài tay nghề bác sĩ thì vấn đề chẩn đoán hình ảnh để đưa ra phác đồ, phương pháp điều trị tối ưu cũng được chú trọng, tiến hành bởi các chuyên gia hàng đầu Singapore, thế giới.

New Silkroutes Group (NSG) thành lập tại Singapore và niêm yết trên Mainboard của Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Tập đoàp hoạt động trong các lĩnh vực: tài nguyên, chăm sóc sức khỏe. Trong chiến lược vươn mình ra quốc tế mà cụ thể là Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của đơn vị nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe cốt lõi của mình.

Nhân dịp sự kiện khai trương, phòng khám nha khoa The Dental Hub International tặng miễn phí các gói dịch vụ "Tầm soát Răng miệng" và "Trẻ hóa Răng", đồng thời giảm giá lên tới 50% các dịch vụ nha khoa điều trị và thẩm mỹ.

Ngọc Thi