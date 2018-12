Phẫu thuật mắt to trả lại vẻ đẹp cho khuôn mặt

Nhiều người nghĩ cắt mắt sẽ làm mắt to hơn. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Giải pháp phù hợp là phẫu thuật mắt to. Mắt một mí, bị sụp mi đều là những tình trạng khiến mắt bị nhỏ lại. Trong trường hợp có nhiều nếp rẻ quạt (da dư che phủ góc mắt trong, ngoài), da dư che phủ góc mắt sẽ tạo nên hiệu ứng mắt nhỏ dù có được can thiệp cắt mắt, bấm mí thì vẫn không mấy cải thiện.

Phẫu thuật mắt to là một phức hợp can thiệp 3 vấn đề: cắt mí mắt, mở rộng góc mắt trong, góc mắt ngoài.

Khách hàng có đôi mắt nhỏ, nhiều da dư, mỡ thừa, góc mắt trong nhiều, sau khi phẫu thuật mắt to tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc mắt đã to tròn, trẻ trung và cuốn hút tự nhiên.

Thẩm mỹ mắt to là phương pháp giúp giải phóng toàn bộ diện tích mắt cả chiều cao lẫn chiều dài. Vì vậy, những trường hợp hay gặp như người mắt nhỏ bẩm sinh, mắt bị sụp do phẫu thuật hỏng sẽ được giải quyết triệt để nhờ phương pháp này.

Đối với mắt nhỏ bẩm sinh: Bác sĩ sẽ phải phân tích tình trạng nếp rẻ quạt che phủ mắt như thế nào, tỷ lệ da dư cần loại bỏ là bao nhiêu, độ rộng mí ra sao để mắt đạt độ to nhiều nhất có thể.

Đối với mắt sụp do thẩm mỹ hỏng: Bác sĩ cần đánh giá lại tình trạng sụp mí, độ to nếp mí, phần da dư rẻ quạt, khả năng hồi phục của cơ nâng mi, cơ muller. Sau khi đánh giá toàn diện sẽ tiến hành tái tạo nếp mí mới và giải quyết tình trạng sụp mi cũ.

Mắt khách hàng bị sụp nặng do đã qua 3 lần cắt mí nhưng bị hỏng sau khi thực hiện phẫu thuật mắt to tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã trở nên có hồn, to tròn, đầy sức sống hơn.

Thẩm mỹ mắt to bao gồm 3 kỹ thuật cắt mí mắt hồi phục cơ nâng mi, mở rộng góc mắt trong và ngoài. Do tính phức tạp của nó nên quan trọng là bạn phải tìm được một cơ sở uy tín với người bác sĩ giỏi để thực hiện. Để các kỹ thuật trên phát huy thế mạnh, bác sĩ phẫu thuật mắt to phải hội đủ các điều kiện sau:

Hiểu rõ cấu trúc giải phẫu của mắt ở các tầng sâu như cơ nâng mi trên, cơ muller. Vì các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt cực mỏng đòi hỏi bác sĩ phải thao tác nhẹ nhàng, chính xác và kiên nhẫn.

Các dụng cụ, chỉ chuyên dùng cho phẫu thuật mắt to: cùng ê-kip phụ mổ chuyên nghiệp.

Bác sĩ phải có con mắt thẩm mỹ tinh tế: để thực hiện phẫu thuật mắt to tự nhiên và hài hòa với gương mặt.

Quy trình phẫu thuật mắt to

Bước 1: Thăm khám và tư vấn. Có 4 phân độ rẽ quạt tăng theo cấp độ từ 1 đến 4, bác sĩ sẽ chỉ cho bạn thấy lớp da cần loại bỏ.

Bước 2: Đo vẽ, kẻ nếp mí.

Bước 3: Gây tê tại chỗ vùng mí.

Bước 4: Phẫu thuật mắt to cơ bản được thực hiện trong 3 kỹ thuật:

Cắt mí mắt: phương pháp rạch một đường siêu nhỏ nằm trùng với nếp mí trên, bóc tách cơ nâng mi và cơ muller, loại bỏ lớp da thừa, mỡ thừa và tạo nếp mí mới sắc nét.

Mở rộng góc mắt trong: Trường hợp này áp dụng cho khách hàng có tình trạng da thừa ở góc mắt trong.

Mở rộng góc mắt ngoài: Trường hợp này áp dụng cho khách hàng có tình trạng da thừa ở góc mắt ngoài.

Tại bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW đạt chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, các bác sĩ tu nghiệp chuyên sâu từ Bệnh viện JW tại Hàn đã thực hiện thành công rất nhiều ca phẫu thuật mắt to, giúp giải phóng tầm nhìn và làm đẹp đôi mắt cho rất nhiều khách hàng cam kết cũng sẽ thực hiện thành công cho bạn.

