Phẫu thuật cho bệnh nhân u lyphoma tá tràng hoại tử

Cần ThơU lympho ruột non tiên phát ác tính có triệu chứng như nôn, tiêu chảy, gầy sút...; bệnh nguy hiểm và hiếm gặp, theo bác sĩ Nguyễn Hữu Kỳ Phương.

Bệnh nhân Việt Phú (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, đột ngột vùng trên rốn, đề kháng bụng. Qua thăm khám và chụp MSCT, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị u tá tràng hoại tử gây viêm phúc mạc, chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt khối tá tụy.

Quá trình mổ ghi nhận ổ bụng bệnh nhân có nhiều mủ và giả mạc, tá tràng có khối u 6x8 cm hoại tử thủng xì dịch mũ. Êkíp hội chẩn và quyết định cắt tá tràng, bóc tách lấy khối u, nối hỗng tràng tá tràng, nối vị tràng Roux-en-y, triệt môn vị, mở hỗng tràng nuôi ăn.

Sau phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn và đang được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tại khoa tiêu hóa của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Sau đó, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị hóa trị với phác đồ của bác sĩ ung bướu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Kỳ Phương - Trưởng khoa Tiêu hóa, đồng thời là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh, u lympho ruột non tiên phát ác tính là các tổn thương khu trú chủ yếu ở ruột non và ngay từ đầu không có tổn thương hạch ngoại biên. Đây là một bệnh lý nguy hiểm và hiếm gặp, các triệu chứng lâm sàng khởi phát liên quan đến tổn thương ở ống tiêu hóa.

Các u lympho ác tính nguyên phát ở ruột non được chia ra 2 loại: u lympho phương Tây và u lympho Địa Trung Hải. U lympho ruột non nguyên phát thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng nhiều nhất là 15 tuổi và 40 tuổi, nam gặp nhiều hơn nữ. Nguyên nhân gây bệnh cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn biết rõ, có một số yếu tố được xem là nguy cơ như: bệnh Crohn, bệnh phì đại lan tỏa u lympho ở ruột non, giảm gammaglobulin máu, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải; sau điều trị xạ trị liệu, hóa trị liệu, thuốc ức chế miễn dịch hoặc xuất hiện sau các bệnh đại tiện phân mỡ, phì đại lympho dạng nốt và hội chứng ức chế miễn dịch.

Vì bệnh lý ở ruột non nên chẩn đoán khó và muộn, thời gian trung bình để chẩn đoán ra bệnh là 6 tháng. Các biểu hiện lâm sàng chính là: đau bụng, gầy sút, nôn và buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, có thể có các biểu hiện của lồng ruột hoặc tắc ruột. Trong đó đau bụng là triệu chứng chính rất thường gặp, thường là đau thất thường và diễn tiến mạn tính. Chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ hạt nhân.

Bác sĩ Phương nhấn mạnh, đây là bệnh lý hiếm gặp, ít biểu hiện lâm sàng làm cho bệnh nhân và bác sĩ rất dễ chủ quan, nhầm tưởng sang bệnh lý khác, chẩn đoán thường khó khăn, khi được chẩn đoán thường đã ở giai đoạn muộn, do đó tiên lượng nặng nề, tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, mỗi bệnh nhân cần theo dõi quan tâm đến sức khỏe của mình, định kỳ 6-12 tháng cần khám sức khỏe một lần để có thể phát hiện sớm bệnh lý, điều trị kịp thời, hạn chế hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Thảo Trang