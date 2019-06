Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp hội chứng tự miễn nghi do virus Zika

Peru cảnh báo ở 6 khu vực sau cái chết của bốn người liên quan đến hội chứng Guillain-Barré, một rối loạn tự miễn tấn công hệ thần kinh.

Zulema Tomas, Bộ trưởng Y tế Peru, cho biết ngoài những trường hợp tử vong do hội chứng Guillain-Barré, hiện đã có 206 ca bệnh. Số người bệnh tăng mạnh kể từ ngày 5/6, giới chức y tế đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Theo Viện Khoa học thần kinh Peru, hội chứng Guillain-Barré không lây nhiễm, nhưng chính quyền vẫn ban bố tình trạng khẩn cấp trong 90 ngày bởi các bệnh nhân đều có tính chất bất thường, đòi hỏi điều trị nhanh chóng ngay từ đầu. 6 khu vực xuất hiện hội chứng bao gồm ba vùng biển Piura, Lambayeque, La Libertad ở miền Bắc, Junin, miền Trung Peru và thủ đô Lima.

Virus Zika lây truyền qua muỗi vằn đốt. Ảnh: ENCA

Theo nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, hội chứng này có liên quan mật thiết với virus Zika, một căn bệnh do muỗi lây truyền.

Hội chứng Guillain-Barré là chứng rối loạn do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên. Tình trạng này làm cho dây thần kinh bị viêm dẫn đến liệt hoặc yếu cơ nếu không được chữa trị kịp thời. Nguyên nhân làm lây lan hội chứng có thể do một loại siêu vi trùng tấn công ruột qua đường chất thải hoặc hệ hô hấp do không vệ sinh sạch sẽ sau khi đi vệ sinh.

Cẩm Anh (Theo Business Times)