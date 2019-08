Ông nội hiến gan cho cháu trai

Không muốn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông Lanh, 56 tuổi, Tây Ninh, sẵn sàng hiến gan ghép cho cháu trai mới một tuổi rưỡi.

Chiều 19/8, ông Dương Văn Lanh khỏe mạnh vui đùa cùng cháu trai tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM). Hai tháng trước, ông hiến một phần lá gan cứu cháu. Từng lo lắng vì "chưa nằm viện hay mổ xẻ gì", giờ ông thấy "vui mừng vô cùng" vì cháu trai đang dần hồi phục, kháu khỉnh hiếu động hơn trước.

Ông Lanh sau 2 tháng hiến gan cứu cháu. Ảnh: Lê Phương.

Bé trai sinh non vào tháng 2/2018, khi mới ngoài 24 tuần thai. Hơn một tháng tuổi, bé đang điều trị bệnh võng mạc ở trẻ sinh non thì phát hiện bị vàng da ứ mật do bệnh teo đường mật bẩm sinh. Sáu tháng tuổi bé được phẫu thuật Kasai đường mật nhưng không hiệu quả.

Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 3/6 trong tình trạng viêm phổi nặng, suy gan giai đoạn cuối với biểu hiện suy hô hấp, vàng da nặng. Các bác sĩ điều trị tích cực bằng nhiều loại kháng sinh mạnh không cải thiện. Nếu không ghép gan, bé có nguy cơ tử vong sớm.

Người bố muốn hiến tạng cho con nhưng gan của anh nhiễm mỡ, không phù hợp để hiến. Kết quả xét nghiệm gan của ông nội cháu tương thích. Ông nội bèn bỏ ngay những thói quen có hại như hút thuốc, uống rượu... để gan được hồi phục tốt nhất trước lúc hiến ghép cho cháu. "Khi vào viện kiểm tra trước phẫu thuật, tôi không còn sợ gì nữa, chỉ thấy vui vì mình sắp được hiến gan cứu cháu", ông Lanh nói.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết ca ghép gan diễn ra ngày 18/6, kéo dài 15 tiếng. Do động mạch gan trái của người cho xuất phát từ động mạch của dạ dày và mạc nối nhỏ nên khi bóc tách phân thùy gan 2, 3 tương đối khó khăn. Tĩnh mạch cửa của bé trai không tương thích tĩnh mạch cửa của ông nội nên kíp phẫu thuật phải lấy tĩnh mạch cảnh trái của bé làm cầu nối, giúp mạch máu không bị gập, mạch máu lưu thông tốt.

Theo giáo sư Trần Đông A, bụng của bệnh nhi quá nhỏ do sinh non tháng nên các bác sĩ phải nong ổ bụng rộng ra để thích ứng với lá gan mới bằng tấm plaque. Đây là một vật liệu không gây phản ứng cơ thể, bác sĩ mang từ nước ngoài sang phục vụ cuộc mổ ghép.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện mổ ghép gan cho bé trai. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Sau ghép gan hai tuần, bệnh nhi được phẫu thuật lấy tấm plaque ra và khâu phục hồi thành bụng. Tình trạng viêm phổi và nhiễm trùng huyết cải thiện, huyết động ổn định, chức năng gan cải thiện dần. Bé tỉnh táo, ăn uống tốt. Bệnh nhi được các bác sĩ điều trị, theo dõi chặt chẽ, chăm sóc dinh dưỡng phù hợp để phát triển thể chất, vận động.

Sau ghép hai tháng, bé trai hồi phục tốt, tăng cân, vui vẻ, linh hoạt, da trắng trẻo, không còn đen sạm do tình trạng ứ mật như trước. Bé có thể tự ngồi, đi xe đẩy, đùa giỡn với mọi người.

Đây là ca ghép gan thứ 13 do Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện.

Hiện nhiều trường hợp trẻ cần ghép tạng nhưng nguồn hiến khan hiếm. Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tham gia hệ thống ghép tạng quốc gia và triển khai ghép tạng từ người cho chết não để nhiều bé có cơ hội được cứu sống. Bệnh viện đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức chung tay lập quỹ hỗ trợ ghép tạng cho bệnh nhân nghèo. Bệnh viện sắp xây khu Trung tâm phẫu thuật kỹ thuật cao quy mô 10 tầng, trong đó có một phần lớn phục vụ cho phẫu thuật và ghép tạng trẻ em.

Lê Phương