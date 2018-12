Ông bố vượt hàng trăm km vào Sài Gòn cấp cứu do pháo văng vào mắt

Con trai anh làm pháo tự chế bằng cách nạo phần đầu của que diêm để lấy diêm sinh chế pháo. Ông bố 35 tuổi can ngăn con không được đã hốt đống diêm vứt đi. Bất ngờ diêm phát nổ bắn vào mắt trái bố. Vào bệnh viện địa phương sơ cứu, vì sợ vết thương nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt, anh tự thuê xe cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) lúc 23h đêm và phải đón giao thừa trong viện.

Nam bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với tổn thương mắt do pháo tự chế. Ảnh: L.P.

Bác sĩ Nguyễn Quang Nghĩa, trưởng kíp trực tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân bị pháo văng làm viêm kết mạc mắt trái nhưng may mắn không nặng. Anh được điều trị bằng cách rửa vết thương và dùng thuốc.

Trước đó, ngày 29 Tết, một chàng trai 19 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM với bàn tay trái dập nát do cầm pháo bông đốt.

Báo cáo của Bộ Y tế trong 7 ngày nghỉ Tết năm 2017 có 150 người nhập viện do pháo nổ, tăng 54 ca so với Tết năm trước. Cao nhất là mùng 1 Tết có 80 người bị thương do pháo.

Từ năm 1995, Việt Nam cấm đốt pháo nhưng hầu như năm nào cũng có tiếng pháo nổ. Những tai nạn thương tâm vì pháo trong dịp Tết vẫn xuất hiện và có chiều hướng gia tăng.

Lê Phương