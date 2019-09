Ô nhiễm không khí Hà Nội ở ngưỡng tím

Hà NộiChỉ số chất lượng không khí (AQI) trưa 30/9 là 217, chỉ số bụi mịn PM2.5 là 167 µg/m³, bác sĩ cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài.

Với những chỉ số này, Hà Nội là thành phố đứng vị trí số một trong các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Đây cũng là nơi duy nhất mà bảng khảo sát chất lượng không khí trong ngày của Air Visual có màu tím.

Phó giáo sư Vũ Văn Giáp, Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hiện tượng mây mù và các chỉ số về ô nhiễm không khí tại Hà Nội những ngày qua đã vượt mức cho phép theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ngoài ra khu ngoại thành Hà Nội mấy ngày gần đây vào vụ thu hoạch, người dân đốt rơm rạ khiến bầu không khí của thủ đô thêm ngột ngạt và ô nhiễm nặng.

Chất lượng không khí được chia làm 5 mức, tương ứng với các màu xanh, vàng, cam, đỏ, tím. Chỉ số AQI từ 0-100 là chất lượng không khí tốt và chấp nhận được, từ 101 đến 200 là kém, ngành y tế khuyến cáo người dân thuộc nhóm nhạy cảm cần hạn chế ra ngoài. Chỉ số AQI từ 201-300 là thang màu tím, thuộc nhóm rất ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe tất cả người dân và khuyến cáo mọi người hạn chế ra ngoài.

Chỉ số AQI tại Hà Nội lúc 10h sáng 30/9. Ảnh: Airvisual.

WHO ước tính có khoảng 30% trường hợp tử vong do ung thư phổi liên quan đến ô nhiễm không khí. Tỷ lệ đột quỵ não cũng như các bệnh lý về tim mạch chiếm khoảng 25%. Khoảng 43% trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí.

"Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt đối với những người dễ bị cảm thụ, trong đó có người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch...", bác sĩ Giáp nói.

Khi chất lượng không khí kém, khói bụi trong môi trường nhiều thì người ảnh hưởng đầu tiên và rõ rệt nhất là những bệnh nhân có sẵn bệnh lý về hô hấp. Người bệnh sẽ thấy khó thở nhiều hơn, ho nhiều hơn, kèm theo tức nặng ngực và các dấu hiệu của đợt cấp sẽ xuất hiện.

"Những người đã mắc bệnh về hô hấp không nên ra ngoài trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng", bác sĩ Giáp nói.

Bệnh nhân khám hô hấp tại Bệnh viện Bạch Mai, cuối tuần qua. Ảnh: Lê Nga.

Với bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần phải tuân thủ, duy trì thuốc hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu hoặc triệu chứng khó chịu, khó thở cần phải tăng liều thuốc giãn phế quản theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu bệnh nhân vẫn khó thở, không thể tự kiểm soát được thì cần liên lạc với bác sĩ điều trị, bác sĩ gia đình hoặc cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Người dân, đặc biệt người mắc các bệnh hô hấp, khi đi ra ngoài nên đeo khẩu trang để tránh khói từ các phương tiện giao thông, bụi từ các công tình xây dựng hoặc các mùi hắc khó chịu. Lưu ý phải chọn lựa khẩu trang có thể lọc được bụi mịn. Khẩu trang y tế thông thường thì không thể cản được hạt bụi siêu mịn).

Mọi người nên chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch để đun nấu, thay bếp than tổ ong bằng bếp điện, bếp từ.

Lê Nga