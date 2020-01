Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xương

Tây Ban NhaTiếp xúc với ô nhiễm không khí hoặc lượng bụi mịn cao khiến mật độ và khối lượng xương giảm, theo các nhà khoa học Tây Ban Nha.

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona tìm hiểu loại nhiên liệu sử dụng trong quá trình nấu ăn của hơn 3.700 người từ 28 ngôi làng ở miền Nam Ấn Độ. Một mô hình tự chế được dùng để đo lượng bụi mịn và carbon đen, xác định mức độ tiếp xúc với ô nhiễm môi trường.

Sau khi thu thập thông tin về chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, nhóm sử dụng kỹ thuật chụp X-quang đặc biệt đánh giá mật độ xương và khối lượng xương ở cột sống thắt lưng, hông trái của những người tham gia.

Kết quả, người tiếp xúc với ô nhiễm môi trường ngoài trời, hoặc lượng bụi mịn cao có mật độ xương thấp hơn. Điều này không xảy ra với người sử dụng năng lượng sinh khối trong nấu ăn.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Jama Network Open.

Mật độ xương và khối lượng xương thấp hơn khi tiếp xúc với ô nhiễm không khí. Ảnh: eTurbo News

Otavio Ranzani, tác giả nghiên cứu nói: "Hít phải các hạt bụi mịn có thể làm giảm khối lượng xương do căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm do ô nhiễm không khí".

Một số người tham gia có mức phơi nhiễm với ô nhiễm không khí vượt xa mức an toàn tối đa do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định. Các nhà nghiên cứu cho biết những người ở các quốc gia thu nhập thấp và cao có thể gặp phải tác động tương tự của ô nhiễm đối với xương.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) cho biết dù tiếp xúc ngắn hay dài hạn với ô nhiễm không khí đều có thể dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tử vong sớm.

Lê Hằng (Theo Medical Daily)