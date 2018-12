Nuôi sống bé trai sinh non nặng 600 g

Bé là con trai của chị Trương Thị An ở Yên Thành, Nghệ An. Chị An chuyển dạ ở tuần thai 26. Các bác sĩ quyết định để sản phụ sinh con tự nhiên. Bé chào đời chỉ nặng 600 g, thở thoi thóp, phản xạ yếu do hệ hô hấp chưa hoàn thiện, có bệnh lý về mắt của trẻ sinh non.

Bé được nuôi trong lồng ấp. Ảnh: V.H

Bác sĩ Nguyễn Thị Vân, Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh cho biết các y bác sĩ phải thực hiện cấp cứu cho bé ngay tại phòng sinh ở khoa Sản. Bé sau khi chào đời được chăm sóc trong lồng kính.

Ngoài việc huy động tối đa những trang thiết bị hiện đại nhất hiện có, trong quá trình điều trị và nuôi dưỡng bé, các bác sĩ đã phải phối hợp giữa các khoa để chăm sóc bé tốt nhất.

Sau gần 5 tháng nuôi dưỡng, bé tăng cân lên 3,2 kg, sức khỏe ổn định.

Các ca sinh non khoảng 500-600 g từng được nuôi thành công tại nhiều bệnh viện ở Việt Nam. Hồi tháng 6, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nuôi sống bé 26 tuần tuổi thai, nặng 0,5 kg. Bé được xuất viện sau ba tháng, đạt cân nặng 2,6 kg

Thu Hiền