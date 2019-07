Nuôi sống bé trai sinh non nặng 300 gram

Jaden Wesley Morrow ở Iowa, Mỹ, chào đời khi mới 23 tuần thai, nặng 300 gram.

"Tôi rất tự hào về con", Ellonn Smartt, 25 tuổi, mẹ của Jaden nói.

Sáng 11/7, bà bầu Ellonn thức dậy với cảm giác khác biệt nên đến Trung tâm Y tế Iowa kiểm tra. Bác sĩ xác định cô đang chuyển dạ sinh non dù mới 23 tuần thai, và bé Jaden ra đời sớm ngoài mong muốn.

"Sự sống sót của Jaden là một điều kỳ diệu", Jordan Morrow, 27 tuổi, bố em bé cho biết. Sinh non quá nhẹ cân nên bé Jayden được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay. Sau 20 ngày điều trị, tay và ngón chân của Jaden đã di chuyển được, bé có thể tự thở, tăng cân. Theo bố Jordan, Jayden dự kiến được xuất viện vào ngày 6/11.

Tiến sĩ Krista Haines, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Iowa cho biết Jaden có một con đường dài gian nan phía trước do nhiều nguy cơ ở trẻ sinh non như mắc bệnh phổi, chảy máu não, nhiễm trùng, gãy xương và mất thị lực. Ngoài ra, những đứa trẻ sinh non trước 23 tuần có chưa tới 50% cơ hội sống sót. Về lâu dài, trẻ có nguy cơ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ cao hơn đứa trẻ bình thường.

"Can thiệp sớm là điều quan trọng giúp giảm những nguy cơ này", tiến sĩ nói.

Bé trai nặng 300 gram, chỉ dài bằng bàn tay người lớn chào đời như một phép màu. Ảnh: Foxnews

Trước đó, ngày 29/5 tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ sơ sinh Sharp Mary Birch ở thành phố San Diego, bang California, một bé gái cũng sinh non khi mới 23 tuần 3 ngày, chỉ nặng 245 gram. Sau 5 tháng được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, bé đã về nhà vào tháng 7 với cân nặng 2 kg.

Thùy Anh ( Theo FoxNews)