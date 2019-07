Nuôi sống bé sinh non nặng 0,9 kg

Ngày 30/6, bé Murphy Russell ở Mỹ được về nhà sau 100 ngày "chiến đấu" tại bệnh viện.

Bé trai được bác sĩ chẩn đoán cơ hội sống sót chỉ khoảng 50% sau khi người mẹ nguy cơ sinh non vào tuần thai thứ 24. Thế nhưng, điều may mắn đã xảy ra, Joanne Russell (33 tuổi) chuyển dạ và Murphy chào đời nặng 0,9 kg, được cho vào túi nhựa trước khi vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

"Đến giờ tôi vẫn không thể tin vào mắt mình", chị Joanne chia sẻ. "Ngay cả các bác sĩ lúc đó cũng vô cùng ngạc nhiên và không biết chuyện gì đang diễn ra". Bé được chăm sóc trong lồng kính nên gia đình chỉ có thể ngắm nhìn Murphy từ xa.

Bé nặng 0,9 kg khi chào đời.

Cuối tháng 6, sau gần 100 ngày tại bệnh viện, Murphy được về nhà, vẫn phải sử dụng các dụng cụ y tế để hỗ trợ hô hấp và đề phòng những vấn đề về phổi. Ngoài ra, bé phải thường xuyên theo dõi các biến chứng tiềm ẩn khác có thể xảy ra do sinh non.

Joanne hiện được nghỉ phép có lương để chăm sóc con cái. Tuy nhiên, phụ nữ sinh non mất rất nhiều thời gian để hồi phục nên quy định số ngày nghỉ phép dường như không đủ với những bà mẹ sinh non. Chính vì vậy cô cùng 300.000 người khác đang đề xuất gia hạn thời gian nghỉ phép cho các bà mẹ sinh non.

Đăng Như (Theo Foxnews)