Nước giải khát Samurai thiếu vi chất bị thu hồi

Theo kết quả kiểm nghiệm của Bộ Y tế, hàm lượng vitamin B9 trong lô nước giải khát bổ sung vi chất Samurai thấp hơn so với tiêu chuẩn công bố. Đây là loại chai thủy tinh 240 ml. Công ty Coca Cola bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi lô sản phẩm không đảm bảo chất lượng này. Tuy nhiên hiện nhiều sản phẩm đã được bán ra thị trường, tổng giá trị hàng hóa không thu hồi được gần 234 triệu đồng.

Ngày 28/7, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên, Trưởng đoàn thanh tra ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty nước giải khát Coca Cola Việt Nam. Công ty này được xác định đã sai phạm do sản xuất thực phẩm bổ sung mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; sản xuất và bán một lô sản phẩm thực phẩm bổ sung nước tăng lực Samurai hương dâu có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố về hàm lượng vitamin B9 (acid folic).

Với hai vi phạm trên, công ty bị phạt gần 434 triệu đồng. Coca Cola phải báo cáo kết quả thu hồi sản phẩm vi phạm về Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc việc khắc phục.

Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Công ty Coca Cola Việt Nam cho biết đã thu hồi xử lý các sản phẩm Samurai theo quy định. Theo ông Mỹ, việc hàm lượng vitamin B9 thấp hơn công bố trong sản phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn người dùng do vitamin này có thể dễ dàng tìm thấy trong nhiều thực phẩm khác như rau xanh, cam, đậu... Vitamin B9 được xem là thành phần xây dựng cơ bắp giúp tăng trưởng, duy trì các mô cơ và hệ thống tim mạch hoạt động bình thường. "Những sản phẩm khác của chúng tôi vẫn an toàn với người dùng", ông Mỹ cho biết.

Trước đó, thanh tra Bộ Y tế bắt đầu thanh tra toàn diện Công ty Coca Cola từ ngày 21/6.

Nam Phương