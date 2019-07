Nối xương đùi cho cụ bà 91 tuổi

Cụ bà ở Phú Thọ nhập viện trong tình trạng chân phải phù nề, đau đớn, không thể cử động.

Người nhà cho biết cụ bị trượt chân ngã nhẹ nên chỉ nghĩ bị đau phần mềm. Sau một tháng, phần đùi cụ sưng to kèm đau nhiều nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ khám. Kết quả cận lâm sàng cho thấy cụ bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải và phần xương can non lan rộng, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật kết hợp xương đùi phải bằng nẹp. Do bệnh nhân tuổi đã cao kèm theo phần xương gãy có phần xương can non khá lớn, bác sĩ phải phá phần xương can non, gỡ dính, làm sạch vùng xương gãy và tiến hành đặt lại xương. Bệnh nhân phải truyền hai đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật.

Kết quả kiểm tra cận lâm sàng vết thương của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết gãy liên mấu chuyển xương là gãy đầu trên xương đùi khá phổ biến, với 95% bệnh nhân là người cao tuổi do loãng xương. Khi gặp chấn thương này, bệnh nhân cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt nhằm hạn chế tối đa đau đớn, di chứng do phải nằm lâu như loét vùng tỳ đè, viêm phổi...

Thúy Quỳnh