Nối thành công cổ chân bị đứt lìa cho người phụ nữ

Do tai nạn sinh hoạt, người phụ nữ ở Sơn La bị đứt lìa chân, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu kịp thời nối lại.

Tối 14/6, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tiếp nhận bệnh nhân 44 tuổi, là giáo viên trường mầm non, nhập viện trong tình trạng sốc do mất máu nhiều. Bệnh nhân bị đứt gần hoàn toàn cổ chân trái do tai nạn, nếu chuyển lên tuyến trên, thời gian di chuyển quá lâu sẽ dễ dẫn đến nguy cơ phải cắt cụt chân.

Các bác sĩ nhận định cần phẫu thuật nối ngay tại chỗ mới giúp bệnh nhân giữ được bàn chân, dù khả năng nối mạch không thành công.

Ảnh chụp cổ chân bị đứt lìa được các bác sĩ nối thành công. Ảnh: BVCC

Kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành hội chẩn, quyết định mổ ngay tại bệnh viện huyện. May mắn sau hơn 3 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã nối thành công 7 mạch máu gồm 2 động mạch và 4 tĩnh mạch, 2 dây thần kinh và toàn bộ gân.

Sau 4 ngày nằm viện, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi. Đây là một trong những ca mổ phức tạp nhất của bệnh viện huyện Mộc Châu.

Thúy Quỳnh