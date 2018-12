Nối mảng da đầu đứt rời cho bệnh nhân

Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 28/11 trong tình trạng tỉnh, chỉ còn 1 vạt da dưới 1cm, dập nát rất nhiều. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức, truyền máu, hội chẩn các chuyên khoa sọ não, cột sống để loại trừ các bệnh lý chấn thương như chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ.

Bệnh nhân được phẫu thuật bằng kỹ thuật vi phẫu nối da đầu, kéo dài 8 tiếng. Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật khó vì da đầu nhỏ nên mạch máu nhỏ, phải dùng kính vi phẫu và dụng cụ phẫu thuật vi phẫu, đòi hỏi tay nghề bác sĩ cao.

Hiện tại, sức khỏe chị Nhung đã ổn định, vạt da nối lại có màu sắc tự nhiên, tuy nhiên vẫn cần được theo dõi tiếp các mạch máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, nạn nhân không may bị đứt rời một phần nào đó trên cơ thể do tai nạn lao động hoặc bất kỳ lý do gì, phần đứt rời không được bỏ đi mà cần xử trí đúng cách: đặt vào một túi nilông chứa nước muối sinh lý hoặc bọc gạc. Ngâm túi nilông vào thùng đá đang tan và vận chuyển kịp thời đến cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện và kỹ thuật để nối mảnh đứt rời đó.

Phụ nữ làm việc với máy công nghiệp, máy cuốn tốc độ cao cần có bảo hộ lao động, phải được hướng dẫn về các nguy cơ có thể xảy ra khi sử dụng các máy công nghiệp.

Thúy Quỳnh