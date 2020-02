Những thực phẩm tăng đề kháng phòng dịch bệnh

Rau củ quả nhiều vitamin và khoáng chất, hải sản giàu kẽm, men vi sinh bổ sung lợi khuẩn... tốt cho đường ruột, giúp cơ thể tăng đề kháng, phòng bệnh.

Theo bác sĩ Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, nói đến sức đề kháng thì phần lớn chính là kháng thể. Kháng thể giống như những người lính bảo vệ cơ thể, mà không ít "trung tâm huấn luyện" những người lính đó nằm ngay trong ruột của mỗi người. Vì vậy, chăm sóc đường ruột khỏe, ăn uống những thực phẩm có lợi cho đường ruột, ví dụ rau củ, trái cây giàu chất xơ tiêu hóa... là cách rất tốt giúp tăng cường đề kháng và ngăn ngừa bệnh tật.

Bác sĩ Hậu cho biết, một số chất dinh dưỡng có tác động tốt đến miễn dịch là vitamin A, C, D, nhóm B, kẽm, đồng, selen, acid béo không no như omega 3, DHA, EPA, đạm, nucleotide, beta glucan, chất xơ tiêu hóa hòa tan, vi khuẩn có lợi... Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng đề kháng và có lợi cho đường ruột.

Trái cây họ cam, quýt vốn nhiều vitamin C. Sở dĩ vitamin C có khả năng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể vì giúp tăng sản xuất interferon (tiêu diệt virus) và kháng thể; hỗ trợ tăng sinh các bạch cầu lympho bào (B, T) trong máu cũng như tăng khả năng - hoạt tính các đại thực bào... Tuy nhiên, cơ thể không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C, mà cần phải được cung cấp thông qua thực phẩm.

Trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh: Quora.

Đu đủ chứa rất nhiều vitamin C. Đu đủ còn có chứa papain, một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng phân cắt chất đạm thành các phân tử protein nhỏ hơn như peptide và các amino axit. Bênh cạnh đó, papain còn có tác dụng chống viêm, giảm đau. Ngoài ra, trái cây này còn có nhiều kali, vitamin nhóm B, đặc biệt là axit folic, những dưỡng chất có vai trò quan trọng trong tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Bông cải xanh nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, bao gồm: vitamin A, C, E, chất xơ tiêu hóa và các chất chống oxy hóa khác. Bông cải xanh có hàm lượng sulforaphane lớn, giúp phòng chống các bệnh lý viêm khớp mãn tính do miễn dịch, loãng xương, cải thiện huyết áp và chức năng thận, có tác dụng góp phần hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư, tốt cho da, hỗ trợ giải độc cơ thể. Sulforaphane cũng kích thích một loạt các yếu tố bảo vệ, chống oxy hóa trong cơ thể, có thể làm giảm căng thẳng và làm chậm sự suy giảm hệ thống miễn dịch.

Cải bó xôi (rau chân vịt) có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe: chất sắt rất bổ máu; vitamin A tốt cho mắt và tăng đề kháng; canxi và vitamin K tốt cho xương và răng; vitamin C, E và carotenoids có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể loại trừ, chống lại các gốc tự do; ngoài ra còn chứa vitamin D và một lượng axit béo thực vật Omega 3 dồi dào. Vì thế, ăn thường xuyên cải bó xôi sẽ cho bạn một sức khỏe tốt và chống được nhiều bệnh.

Rau củ quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho tiêu hóa và sức khỏe.

Tỏi giàu vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), C, sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho, germanium và selen. Hợp chất sulforaphane có trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm. Sử dụng tỏi hằng ngày có thể giúp dự phòng cảm cúm và các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra. Ngoài ra, tỏi có thể giúp giảm huyết áp, làm chậm quá trình xơ cứng động mạch, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, cải thiện chức năng xương khớp...

Gừng, nghệ là những thưc phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể, chống cảm cúm. Ngoài ra, chúng đều giúp giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm khác. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn một lượng rất nhỏ gừng, nghệ mỗi ngày, không nên ăn trong một thời gian dài.

Các loại thủy hải sản có vỏ như cua, sò, tôm, hàu... chứa nhiều kẽm - vi chất mà cơ thể rất cần cho rất nhiều phản ứng sinh hóa, sinh lý, chuyển hóa... cũng như để hệ thống miễn dịch có thể hoạt động tối ưu. Dù kẽm rất quan trọng nhưng mỗi ngày chỉ nên bổ sung một lượng vừa phải.

Men vi sinh sống (bổ sung lợi khuẩn) làm tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất từ thức ăn, tăng cường miễn dịch, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Bạn có thể sử dụng thực phẩm bổ sung lợi khuẩn hàng ngày, để nâng cao đề kháng.

Tuy nhiên, không phải 100% lợi khuẩn đưa vào cơ thể đều có thể sống sót và đến được vị trí thích hợp trong đường tiêu hóa để làm nhiệm vụ. Cụ thể, khi đi qua dạ dày, môi trường axit khắc nghiệt tại đây sẽ khiến một lượng lớn lợi khuẩn bị tiêu diệt. Do đó, việc lựa chọn lợi khuẩn với khả năng sống sót cao sau khi qua trong môi trường axit dạ dày là vô cùng quan trọng. Một trong những chủng lợi khuẩn sử dụng trên toàn thế giới từ năm 1995 và được chứng minh giúp tăng đề kháng, phòng ngừa cảm cúm là L. CASEI 431 của tập đoàn CHR.HANSEN.

Tại Việt Nam, chủng lợi khuẩn này bổ sung trong sữa chua uống men sống Vinamilk Probi. Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam về hiệu quả của sữa chua uống men sống Probi lên tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ cho thấy: nồng độ miễn dịch lgA ở nhóm sử dụng Probi hằng ngày trong 12 tuần liên tục, cao hơn nhóm không dùng. Bên cạnh đó, Probi còn được Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam chứng minh giúp giảm tỷ lệ mắc cúm và số ngày mắc cúm. Sản phẩm được Tổng hội Y học khuyên dùng.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam về hiệu quả của sữa chua uống men sống Vinamilk Probi lên tình trạng dinh dưỡng và mắc cúm ở trẻ (2016).

Bác sĩ Thu Hậu cũng lưu ý, bản thân dinh dưỡng không thể một mình chống bệnh, diệt vi khuẩn, virus nhưng lại giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tối ưu, nhờ đó cơ thể có khả năng chống đỡ bệnh và phục hồi tốt hơn. Để phòng chống Covid-19, song song với việc ăn uống các thực phẩm nêu trên, đừng quên thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã khuyến cáo như tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 70% cồn). Cần hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp (sốt, ho, khó thở), trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng....

