Những thành phần có công dụng trị nám, sáng da

Thị trường mỹ phẩm không ngừng thay đổi nhằm cung cấp cho chị em phương pháp làm đẹp chất lượng. Để lựa chọn một sản phẩm phù hợp, ngoài việc quan tâm tới tên tuổi thương hiệu, bạn cần có những kiến thức cơ bản khi đọc bảng thành phần.

Các chuyên gia đánh giá một sản phẩm chất lượng luôn được kiểm chứng bằng thành phần về mức độ an toàn cũng như hiệu quả tác động. Những chị em muốn trị nám có thể tham khảo, lựa chọn những sản phẩm có chứa những thành phần dưới đây.

Nắm rõ các thành phần trong mỹ phẩm giúp chị em lựa chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng da của bản thân.

Arbutin - Hoạt chất trắng da, ức chế sắc tố đen

Arbutin là một dẫn xuất của Hydroquinone và kèm theo phân tử Glucose. Khác với Hydroquinone là giết chết tế bào Melanocytes (Melanocytes là tế bào hắc tố sản sinh ra Melanin), gây hại cho da, có nhiều tác dụng phụ, thì Arbutin lại ức chế enzyme sản sinh ra melanin.

Arbutin tồn tại ở hai dạng alpha và beta, tuy nhiên dạng alpha lại ổn định và ức chế mạnh hơn beta. Trong tự nhiên, bạn có thể tìm thấy alpha arbutin ở lá BearBerry (dâu gấu), mầm lúa mì, da quả lên, lá nam việt quất, việt quất...

Arbutin được săn đón trong các loại mỹ phẩm bởi khả năng giảm sắc tố mạnh mẽ, nhờ ức chế enzyme sản sinh melanin bên trong tế bào. Hoạt chất này còn giúp làm đều màu các vùng da loang lổ, trị tàn nhang, từ nông đến sâu.

Bên cạnh những lợi ích nêu trên, Arbutin cũng gây một số tác dụng phụ có thể gặp phải như da kích ứng, nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lâu hơn có thể bị viêm da tiếp xúc. Điều này chỉ xảy ra khi sử dụng quá liều lượng cho phép hoặc cơ địa không phù hợp.

Tranexamic Acid – Thành phần trị nám, làm sáng da

Tranexamic Acid là thành phần có mặt hầu hết trong các sản phẩm trị nám. Ban đầu, Tranexamic Acid chỉ được biết đến như là một chất cầm máu dùng trong phẫu thuật. Qua nhiều thập kỷ sử dụng, con người phát hiện ra tác dụng làm sáng da, loại bỏ sắc tố đen của Tranexamic Acid khi tiêm vào da.

Tranexamic Acid là thành phần có công dụng trị nám, sáng da.

Tranexamic Acid còn khả năng ức chế hoạt động Tyrosinase (đóng vai trò tổng hợp melanin dưới lớp biểu bì gây nám da). Đồng thời, giảm bớt sắc tố da, ngăn ngừa melanin gây đốm nâu, tàn nhang xuất hiện, đồng thời phục hồi làn da hư tổn do tác động của tia UVA/UVB... nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm trị nám.

Cũng như Arbutin, Tranexamic Acid có tác dụng trị nám nhưng vẫn xuất hiện một số tác dụng phụ như kích ứng da, da mẫn cảm... khi sử dụng quá liều lượng.

Hythiol-C - Hoạt chất giảm nám, mờ tàn nhang, đốm nâu

Hythiol - C là một hoạt chất điều giảm nám, làm mờ tàn nhang, đốm nâu được sử dụng trong nhiều dòng mỹ phẩm hiện nay, điển hình là sản phẩm trị nám HCL.

Hythiol-C kết hợp 3 hoạt chất là vitamin C, vitamin B5 và các amino acid Cysteine tự nhiên. Điều này mang lại hiệu quả kép khi tác động lên da, làm mờ các mảng nám trên bề mặt da, giảm bớt sắc tố từ bên trong và tái tạo một làn da khỏe trong đẹp ngoài.

Sản phẩm của Sakura chứa thành phần Hythiol-C.

Hythiol-C phát huy tác dụng với các trường hợp nám do nội tiết tố, nám do nắng, đốm nâu, đồi mồi rải rác do tuổi tác. Nhờ cơ chế hoạt động của các amino acids tự nhiên L-cysteine can thiệp vào trong quá trình sản xuất melanin, giúp ức chế sự hình thành của sắc tố melanin quá mức. Vitamin C kích thích khả năng làm sáng da, chống oxy hóa và cản trở quá trình sản xuất melanin hàm lượng lớn dưới tế bào da.

Ngoài khả năng giảm nám, mờ đốm nâu, Hythiol-C còn kích thích sản sinh collagen, thay thế cho lượng collagen hư tổn vì da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, từ đó giúp da săn chắc và mịn màng hơn. Hythiol còn hỗ trợ làm trẻ hóa da, chậm lão hóa, cải thiện nếp nhăn khi tuổi tác cao.

