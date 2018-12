Những sai lầm phổ biến của cha mẹ trong cách chăm sóc khiến trẻ bị ho

Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thu Phương - Phó giám đốc trung tâm hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai), phó trưởng bộ môn nội tổng hợp (Đại học Y Hà Nội) cho biết, ho là một trong những biểu hiện thường gặp ở trẻ. Đa phần, ho do nhiễm trùng đường hô hấp gây nên.

Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bé. Khi trẻ ho, bố mẹ cần tìm nguyên nhân gây bệnh để điều trị. Nhiều trường hợp, cha mẹ chăm sóc sai cách nên khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Bác sĩ Thu Phương nêu những sai lầm phụ huynh thường mắc phải.

Sử dụng điều hòa sai cách

Thực tế, nhiều cha mẹ sưởi ấm cho con bằng điều hòa để nhiệt độ quá cao so với thời tiết ngoài trời. Điều này khiến không khí trong phòng bí, ngạt, khó thở và khô da.

Cha mẹ không nên để điều hòa nhiệt độ thấp, trẻ có thể bị nhiễm lạnh. Ảnh: Shutterstock

Vào mùa hè, việc bố mẹ cho trẻ nằm điều hòa là cần thiết. Tuy nhiên, phụ huynh không cho gió từ máy phả thẳng vào người con bởi có thể khiến trẻ nhỏ ho do cảm lạnh. Nhiệt độ phòng thích hợp cho bé là khoảng 25-28 độ C. Ngoài ra, cha mẹ tuyệt đối không được dùng bếp than tổ ong để làm ấm không gian sống.

Không tắm cho trẻ

Nhiều bậc phụ huynh quan niệm, tắm là nguyên nhân khiến trẻ bị ốm nặng hơn. Bác sĩ khuyên, cha mẹ nên tắm rửa cho bé hàng ngày bằng nước ấm, trong phòng kín với thời gian từ 5-10 phút, ủ ấm ngay sau đó.

Trẻ nhỏ thường xuyên nghịch ngợm nên cần được người lớn giúp vệ sinh cơ thể để loại bỏ tế bào chết và chất bẩn. Việc kiêng tắm rửa lâu ngày khi trẻ bị ho có thể làm cho bé cảm thấy bức bối, cơ thể không được vệ sinh dễ bị viêm da.

cha mẹ nên tắm rửa cho bé hàng ngày bằng nước ấm, trong phòng kín với thời gian từ 5-10 phút. Ảnh: Shutterstock

Không vệ sinh môi trường sống của trẻ

Môi trường sống ô nhiễm là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh đường hô hấp. Cha mẹ nên thường xuyên vệ sinh nhà cửa, giường ngủ, thảm trải nhà, rèm cửa, đồ chơi của trẻ... để tránh bụi bẩn, vi khuẩn, virus xâm nhập.

Cho trẻ tiếp xúc với khói thuốc

Khói thuốc lá cũng khiến trẻ có nguy cơ gây viêm đường hô hấp. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ cần bỏ thói quen hút thuốc trong phòng có trẻ nhỏ.

Không vệ sinh mũi, họng, khoang miệng

Vệ sinh phòng cho trẻ sạch sẽ là cách để phòng ngừa ho, cảm cúm cho trẻ nhỏ.

Nhiều bậc cha mẹ không có thói quen vệ sinh khoang miệng, mũi, họng hàng ngày cho trẻ. Điều này sẽ làm cho việc hô hấp của bé trở nên khó khăn. Mẹ nên rửa mũi và súc họng bằng nước mối sinh lý đẳng trương 1-2 lần mỗi ngày để khai thông đường thở.

Bác sĩ khuyên, để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ không cho bé tiếp xúc với người bệnh, các yếu tố có hại cho đường hô hấp như bụi, hơi nóng, khí nóng, khí độc... Khi thời tiết chuyển mùa, cha mẹ giữ ấm cơ thể cho con, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, duy trì môi trường sống thông thoáng, tránh ẩm thấp.

Cha mẹ không nên tự ý mua thuốc kháng sinh cho trẻ uống khi chưa biết rõ nguyên nhân. Hầu hết các bệnh viêm đường hô hấp do virus gây nên, kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn. Mẹ có thể cho bé sử dụng sản phẩm thảo dược thiên nhiên an toàn để giảm triệu chứng.

Ngọc Thi