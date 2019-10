Những quan niệm sai lầm về khám răng định kỳ

Rất nhiều người từ chối khám răng định kỳ vì cho rằng không cần thiết, tốn tiền và phí thời gian mà không thấy hệ lụy khi mắc bệnh lý răng miệng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Hùng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP HCM, hiện là Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ - Răng hàm mặt Worldwide, Việt Nam là nước có tỷ lệ người dân mắc bệnh răng miệng thuộc hàng cao nhất thế giới. Đây là một báo động cho thấy nhiều người còn thờ ơ với việc khám răng định kỳ.

"Phí tiền, phí thời gian, chuyện bé xé ra to"

Đây là lý do được nhiều người chọn khi được hỏi vì sao từ chối khám răng định kỳ. Số liệu thống kê từ World Data cho thấy thu nhập Việt Nam ở mức trung bình khá, xếp hạng 68 trên thế giới. Do đó dễ hiểu khi người dân ưu tiên mua sắm, ăn uống, dẫn đến điều kiện chăm sóc răng còn hạn hẹp.

"Thực tế, nhiều người chỉ tìm đến nha sĩ khi tình trạng răng xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng như sưng tấy, đau nhức do răng sâu, viêm nướu nặng... Còn lại, đa phần tự ý sử dụng thuốc giảm đau hoặc điều trị dân gian thiếu kiểm chứng khoa học. Nhiều công ty cũng đều không có chế độ khám, chăm sóc răng miệng định kỳ mà đơn thuần chỉ là gói khám sức khỏe cơ bản", bác sĩ nói.

Nhiều người chỉ tìm đến nha sĩ khi bệnh lý răng trở nặng.

"Răng trắng chưa hẳn là răng khỏe"

Những năm gần đây, nhiều người luôn đánh giá răng trên độ trắng sáng. Do đó, họ chỉ quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ làm trắng răng. Theo bác sĩ: "Nhiều công nghệ tẩy trắng và vật liệu sứ phủ bóng trắng sáng răng được lựa chọn, bất chấp chất lượng sức khỏe răng gốc và hiếm ai nhìn thấy hệ lụy. Răng gốc bị bào mòn do tẩy trắng không đúng cách, hay yếu ớt lung lay do mài quá nhiều".

Răng đẹp mà không khỏe thì cũng dễ bị hư hỏng.

Hệ lụy tiền bạc triệu

Bệnh lý răng miệng nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến nhiều bệnh lý toàn thân. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa bệnh lý tim mạch, đột quỵ, viêm phổi, tiểu đường... với các bệnh răng miệng. Theo Học viện Nha chu học Mỹ, người bị viêm nha chu có nguy cơ mắc ung thu thận cao hơn 43%, ung thu tụy cao hơn 54% và ung thư máu cao hơn 30% so với người thường,

Tiết kiệm hay lãng phí?

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Hùng chia sẻ "Nhiều bệnh nhân tuổi 50 đã mất răng toàn hàm do chăm sóc răng sai cách. Còn lại gặp bệnh lý răng miệng như viêm nha chu, viêm nướu răng... do chủ quan trong vấn đề khám, chăm sóc răng miệng định kỳ".

Anh Tuân (40 tuổi, Quận 3, TP.HCM) cho biết: "Tiếc tiền khám răng định kỳ 6 tháng, giờ mình phát hiện răng bị hư hỏng nặng, phải tốn hàng trăm triệu đồng làm Implant. Cũng không biết có ăn nhai được như xưa không".

Đa phần người Việt đều cảm thấy chi phí khám định kỳ răng miệng dao động từ hai đến ba triệu mỗi năm tại các bệnh viện nha là lãng phí và không cần thiết. "Tuy vậy, chia đều ra, mức chi phí chỉ khoảng 5.500 đồng ngày, tương đương giá ổ bánh mì", theo một bệnh nhân khác đi cùng anh Tuân nhẩm tính.

Khám răng định kỳ có nhiều lợi ích, giúp phát hiện các bệnh nha ngay giai đoạn đầu để kịp thời điều trị; thay vì để lâu, phát hiện trễ, sẽ chuyển sang hướng xấu, nguy cơ phải thay răng giả hàng chục triệu.

Các bệnh viện lớn, uy tín đều có các gói khám - chăm sóc răng chuyên sâu chứ không đơn thuần khám tổng quát. Gói khám răng định kỳ cơ bản dưới đây phù hợp với nhiều đối tượng:

- Khám tổng quát, kiểm tra tình trạng sâu răng, vôi răng: hai lần mỗi năm

- Chụp phim kiểm tra bằng máy CT Cone Beam, tạo hình ảnh ba chiều cấu trúc răng và xương vùng hàm mặt

- Cạo vôi, đánh bóng răng định kỳ: hai lần mỗi năm

- Trám răng với nguyên liệu cao cấp từ Nhật và châu Âu.

Chăm sóc sức khỏe răng miệng nên là ưu tiên hàng đầu trong mỗi gia đình.

