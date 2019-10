Những người gầy truyền động lực sống

Tom Staniford 30 tuổi, Anh, cao 1,9 m, nặng gần 30 kg do mắc hội chứng hiếm gặp khiến cơ thể không thể tích trữ chất béo.

Những hạn chế của cơ thể vẫn không thể cản bước thành công của đời Tom. Anh là một tay đua xe đạp chuyên nghiệp, kết hôn và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người vợ luôn động viên, ủng hộ anh.

Lizzie Valasquez 30 tuổi, người Mỹ, nặng 26 kg. Cô mắc hội chứng lão nhi từ khi mới chào đời, cơ thể không thể phát triển cơ hay chất béo khiến cô gầy guộc, da nhăn nheo, ngoại hình già trước tuổi. Lizzie là tác giả cuốn sách Be Beautiful, Be You, một diễn giả nổi tiếng đã truyền động lực sống đến nhiều người. Cô đã nói chuyện ở hơn 200 hội thảo về nghị lực sống từ năm 17 tuổi đến nay.

Lizzie Valasquez là một diễn giả truyền động lực dù có bất lợi về ngoại hình. Ảnh: Independent.

Valeria Levitin 46 tuổi, được ghi nhận là người phụ nữ gầy nhất thế giới hiện nay, tính trên cân nặng trung bình theo tuổi. Valeria chỉ nặng khoảng 27 kg, chưa bằng một nửa cân nặng trung bình phải đạt ở độ tuổi này.

Từng là một thiếu nữ căng tràn nhựa sống, cô gái gốc Nga vì ám ảnh về cân nặng đã ăn theo chế độ bỏ đường và carbonhydrate. Dần dần cơ thể cô hầu như không thể dung nạp và tiêu hóa thực phẩm, dẫn đến chứng rối loạn tê liệt vị giác, suy kiệt nặng. Valeria gặp hơn 30 chuyên gia tư vấn dinh dưỡng nhưng tình hình không được cải thiện. Cô phải từ bỏ ước mê trở thành vũ công ballet, không thể sinh con vì cơ thể quá yếu.

Valeria đã tham gia nhiều buổi diễn thuyết khắp thế giới, chia sẻ câu chuyện của mình và cảnh báo các cô gái trẻ về sự nguy hiểm của chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Valeria Levitin thân hình da bọc xương. Ảnh: Radar Online.

Người mẫu Loana Spangenberg 37 tuổi, Rumani, vòng eo 50 cm, cao 1,68 m, nặng 38 kg. Cô sở hữu thân hình gầy guộc tự nhiên, khẳng định không hề ăn kiêng. Mỗi ngày cô ăn đều đặn ba bữa với những món như khoai tây chiên, pizza, bánh mì thịt để cải thiện cân nặng nhưng vẫn không thể tăng cân.

"Tôi thích cơ thể mình đầy đặn một chút, thừa cân cũng được. Điều đó chứng tỏ tôi xuất thân từ một gia đình giàu có", Loana nói.

Lê Hằng (Theo Hintng)