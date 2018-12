Những loại rau củ nên nấu chín thay vì ăn sống

Theo tạp chí International Journal of Food Sciences and Nutrition, nếu chỉ ăn cà chua tươi sống, bạn sẽ không nhận được quá 4% lượng lycopene chống oxy hóa trong loại thực phẩm này. Đó là do thành tế bào của cà chua sống khá dày khiến cơ thể khó hấp thụ lycopene. Bởi vậy, bạn nên nấu chín hoặc dùng thêm sốt cà chua.