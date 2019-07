Những loại quả màu đỏ ít calo, giàu vitamin

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ, cho biết trong Đông y, dưa hấu vỏ xanh ruột đỏ có vị vừa ngọt, vừa nhạt, tính lạnh, tác dụng giải khát, khỏi say nắng, phiền nhiệt, hạ khí, lợi tiểu tiện, giải say rượu. Loại quả này được sử dụng để trị liệu các chứng như: mụn nhọt, viêm loét miệng, phù thũng do viêm thận, đái tháo đường, cao huyết áp, say nắng.

Ngoài ruột, hạt dưa hấu có công hiệu làm mát phổi, tan đờm, nhuận tràng, lợi tiêu hóa, thanh nhiệt ngày hè. Rễ và lá dưa hấu chữa được bệnh tiêu chảy, kiết lỵ.