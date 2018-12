Những lầm tưởng về phẫu thuật mắt Smile

Phẫu thuật Smile chỉ sử dụng tia femtosecond laser, cắt một đường rất ngắn ở gần rìa tròng đen (2-2,5 mm). Tia này đi qua phần mô trong suốt bên trên để tạo hai lớp bên trong nhu mô giác mạc. Phẫu thuật viên sẽ tách phần mô cần bỏ đi và rút ra qua đường mổ nhỏ nhằm chỉnh sửa tật cận thị và loạn thị. Smile có mặt tại Việt Nam và trên thế giới từ năm 2012 tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều lầm tưởng về biện pháp này.

Nhiều người cho rằng việc chọn phẫu thuật Smile không khác biệt gì với công nghệ khác mà chỉ để chứng tỏ đẳng cấp. Điểm khác biệt của công nghệ này nằm ở độ an toàn, hạn chế tình trạng xô lệch, nhăn nhúm sau phẫu thuật khiến mắt sưng đỏ, chảy nước... Bạn sẽ không gặp phải tình trạng biến chứng vạt do chấn thương như khi áp dụng công nghệ cũ. Các chuyên gia đánh giá Smile nâng mức an toàn của phẫu thuật khúc xạ lên mức gần như tuyệt đối.

Không chỉ có các công việc đặc thù, có tính đối kháng như an ninh, cảnh sát, quân đội, võ sĩ, vận động viên mới cần mổ Smile để đảm bảo an toàn. Các công nghệ cũ sau phẫu thuật, đặc biệt là trong thời gian tuần đầu sau mổ, chỉ cần một tác động nhỏ của ngoại lực có thể làm nhăn, lệch, biến chứng vạt giác mạc gây giảm thị lực. Theo thời gian, vạt có liền chắc hơn, nhưng nếu bị chấn thương vào mắt, dù nhiều năm sau, vạt giác mạc vẫn có thể bị bong tróc lên tùy độ mạnh của lực tác động, hướng tác động và vị trí tổn thương. Mặc dù tỷ lệ xảy ra không cao, nhưng với bất cứ ai, những bất cẩn nho nhỏ trong sinh hoạt, đặc biệt trong thời gian đầu sau mổ (dụi tay vào mắt, nheo mạnh, nhíu mạnh, bị con nhỏ quơ tay vào mắt...) hoặc những chấn thương vào mắt do va quẹt các vật dụng sinh hoạt và công cụ lao động vẫn là những mối nguy hiểm rình rập. Mổ theo phương pháp Smile giúp bạn thoát khỏi nỗi lo lắng này.

Tuy nhiên, khi mổ bằng Smile không có nghĩa là mắt sẽ hồi phục thị lực ngay lập tức. Tất cả mọi vết thương trong cơ thể đều cần có thời gian để phục hồi, lành sẹo. Thời gian lành sẹo khác nhau giữa mỗi bệnh nhân. Smile hạn chế những xáo trộn, thay đổi về cấu trúc giải phẫu của giác mạc, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nặng nhẹ của tật khúc xạ, giảm thiểu thời gian phơi lộ bề mặt nhu mô giác mạc (vì không phải lật vạt để chỉnh sửa khúc xạ), do vậy ít bị thặng chỉnh, khúc xạ sau mổ ổn định hơn, mức tái cận thấp hơn.

Tuy nhiên, với các hoạt động mạnh mẽ ở tầng vi mô, sau phẫu thuật khúc xạ bằng laser, mặc dù vết mổ đã liền không gây cảm giác khó chịu, nhưng quá trình lành thương về mặt tế bào, phân tử của mắt còn tiếp tục diễn ra trong khoảng 3-6 tháng. Tương tự, thị lực và khúc xạ thường ổn định sau 3-6 tháng. Bạn cần cho cơ thể một ít thời gian để phục hồi, cần tuân thủ đúng lịch tái khám và nhỏ thuốc đều đặn theo dặn dò của bác sĩ để có một kết quả như ý.

Smile là phương pháp an toàn và hiện đại. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho Smile quá cao, từ một triệu USD trở lên cho cả hệ thống. Smile là một phẫu thuật tinh vi, thao tác trong một không gian chật hẹp với đường mổ thường chỉ từ 2mm đến 2,5mm, tác động lên một lớp mô mỏng manh, dày vài chục micron. Điều này đòi hỏi phẫu thuật viên phải là người đã dày dạn kinh nghiệm với hàng trăm ca mổ FemtoLASIK trở lên. Vì vậy, số lượng phẫu thuật viên mổ được Smile cũng khá hạn chế. Tại các hội nghị khoa học chuyên ngành trên thế giới, Smile luôn được các phẫu thuật viên quan tâm bởi tính an toàn cho bệnh nhân. Năm 2012 mới chỉ có 50 trung tâm, sau 4 năm tới nay đã có trên 400 trung tâm trên toàn thế giới áp dụng phương pháp này để điều trị cho bệnh nhân.

An Bùi

