Những chàng trai cảm tử Mỹ thử thức ăn bẩn suốt 5 năm

Nhóm “The Poison Squad” có nhiệm vụ ăn thực phẩm chứa chất phụ gia như hàn the, formol... hàng ngày để xem tác động đến sức khỏe thế nào.

Theo Atlasobscura, tại Mỹ vào những năm cuối thế kỷ 19, thực phẩm được sản xuất hàng loạt để xuất khẩu, vì vậy các quy định về an toàn thực phẩm bị thả lỏng, sau dần mất. Nhiều thực phẩm được sản xuất trong các nhà máy sử dụng hóa chất mới, chưa được kiểm định. Mỹ khi ấy cũng không có quy định nào về việc ghi thành phần trên bao bì sản phẩm. Doanh nghiệp làm bất kỳ điều gì họ thích thời bấy giờ.

Ví dụ như bia được tẩm với strychnine - một chất có thể gây ngộ độc và tử vong cho người. Những chiếc bánh mì chứa phèn và phấn, mật ong được sản xuất không phải nguyên chất mà lẫn nhiều tạp chất khác. Các công ty bí mật cho morphine vào siro ho của trẻ em và sử dụng nhiều chất bảo quản trong thực phẩm như hàn the, formol, axit sulfuric, đồng sulfat. Họ dùng chì để nhuộm màu kẹo, nghiền các loại nội tạng động vật rồi giả làm thịt gà mang bán. Đá trắng và đất sét dùng để làm bột mì, mùn cưa, than củi và xương động vật đốt thành than để làm bột cà phê...

Sang thế kỷ 20, ngành sản xuất thức ăn ở Mỹ bắt đầu trở thành mối lo ngại chính về sức khỏe. Khi đó, tiến sĩ Wiley và nhóm Thử nghiệm vệ sinh xuất hiện. Họ thực hiện các thí nghiệm để kiểm tra mức độ an toàn của nhiều chất bảo quản được sử dụng phổ biến trong ngành thực phẩm bấy giờ.

Tiến sĩ Wiley và trợ lý trong phòng thí nghiệm thực phẩm.

Vào năm 1902, ông được chính phủ tài trợ 5.000 USD (tương đương 143.000 USD ngày nay) để kiểm duyệt độ an toàn của thực phẩm và ảnh hưởng của những chất phụ gia với sức khỏe. Ông Wiley bắt đầu tìm 12 tình nguyện viên nam để thực hiện nhiệm vụ thử thức ăn bẩn. Tưởng như rất khó khăn nhưng có rất nhiều thanh niên đề nghị tham gia.

Các tình nguyện viên được trả tiền, được ăn ở miễn phí và vẫn làm công việc hàng ngày của họ. Tình nguyện viên phải có sức khỏe tốt, được chăm sóc y tế tốt nhất trong thời gian thử nghiệm. Đổi lại, họ phải ăn bất kỳ thứ gì được đề nghị. Nếu có chuyện gì xảy ra với sức khỏe và tính mạng của họ, chính phủ không chịu trách nhiệm.

12 chàng trai lập thành biệt đội cảm tử mang tên "The Poison Squad". Từ đó, phòng thí nghiệm thực phẩm của ông Wiley bỗng dưng trở thành nhà trọ được quảng cáo rầm rộ nhất trên thế giới.

Họ thử nghiệm đầu tiên với chất hàn the, một trong những chất phụ gia bảo quản thực phẩm phổ biến nhất thời đó. Nhóm Poison Squad nạp vào cơ thể hàm lượng hàn the tăng dần và không được ăn bất kỳ thứ gì khác để theo dõi ảnh hưởng của hàn the với cơ thể. Chỉ trong vòng vài tuần, các tình nguyện viên bị đau đầu, đau bụng dữ dội, chán ăn và có dấu hiệu trầm cảm, không thích làm việc. Các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ông Wiley buộc phải từ bỏ các bài kiểm tra tiếp theo đó để cho nhóm phục hồi.

Biệt đội cảm tử mang tên "The Poison Squad" ra đời năm 1902 với mục đích thử nghiệm thức ăn.

Trong suốt 5 năm, nhóm tình nguyện vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình. Họ chứng minh formaldehyd, chất được sử dụng trong các sản phẩm sữa, làm hư thận. Benzoate giúp giảm cân không lành mạnh và có nguy cơ tổn thương mạch máu và nhiều chất phụ gia thực phẩm khác đang làm tổn thương sức khỏe nghiêm trọng.

Khi một thành viên đội chết vì bệnh lao (được cho là sau khi bị suy yếu do chất độc), gia đình anh ta đã dọa kiện. Lúc đó, sự phẫn nộ của công chúng đối với các chất phụ gia không được kiểm soát bắt đầu sôi sục. Alice Lakey, thành viên câu lạc bộ Liên đoàn Phụ nữ, bắt đầu chiến dịch viết thư ủng hộ Đạo luật về Thực phẩm và Dược phẩm Tinh khiết, ngăn các công ty thêm hóa chất vào thực phẩm. Tiến sĩ Wiley trở nên nổi tiếng và gia nhập lực lượng "vì sự nghiệp an toàn thực phẩm của phụ nữ". Từ năm 1912 đến 1930, Wiley đứng đầu các phòng thí nghiệm tại Viện Good Housekeep, nơi đã thử nghiệm các sản phẩm gia dụng và thực phẩm, vẫn còn thực hiện cho đến ngày nay.

Từ đó, Đạo luật về Thực phẩm và Dược phẩm Tinh khiết đã được thông qua, tạo tiền lệ cho Đạo luật Thực phẩm, Thuốc và Mỹ phẩm, nay là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Luật pháp đã ngăn chặn việc sản xuất, bán hoặc vận chuyển các loại thực phẩm, dược phẩm, thuốc bị pha trộn, bị ghi nhãn sai. Các loại thực phẩm hoặc dược phẩm được bán tại Mỹ phải bao gồm tất cả các thành phần của nó, tỷ lệ phần trăm.

Thí nghiệm của tiến sĩ Wiley kết thúc năm 1907. Wiley được coi là người có công thúc đẩy những bước đi đầu tiên quan trọng để đảm bảo thực phẩm ở Mỹ an toàn, nhưng đóng góp của các thành viên "biệt đội cảm tử" thử thức ăn nhiễm độc lại bị bỏ qua. Nguyên nhân là họ tham gia thí nghiệm ẩn danh và không ai biết tên thật của họ.

