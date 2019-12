Những cải tiến trong công nghệ nâng ngực hiện đại

Công nghệ nâng ngực ngày nay có những bước tiến, giúp chị em yên tâm hơn về chất lượng của ca thẩm mỹ vòng một.

Thẩm mỹ hiện đại không chỉ hướng đến kết quả đẹp mà còn đảm bảo sức khỏe. Do đó, những cải tiến về tay nghề, công nghệ được các chuyên gia làm đẹp nghiên cứu và ứng dụng từng ngày. Nâng cấp vòng một hiện nay cũng liên tục cải tiến để được nhiều chị em tin tưởng hơn.

Nâng ngực "tỷ lệ vàng" Fibonacci

Trong mọi ca thẩm mỹ, các chuyên gia luôn muốn kết quả cuối cùng tốt nhất. Thẩm mỹ vòng một cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mỗi cơ thể có đặc điểm riêng với tỷ lệ khác nhau, dẫn đến không ít trường hợp đặt sai loại túi.

Ứng dụng nâng ngực "tỷ lệ vàng" giúp bầu ngực cân đối với vóc dáng.

Gần đây, Giáo sư, bác sĩ người Mỹ - Janis Gilis - công bố cách áp dụng "tỷ lệ vàng" Fibonacci trong các ca nâng ngực của ông. Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên có quy tắc, xuất hiện từ những thứ đơn giản đến phức tạp xung quanh ta, từ tự nhiên đến các lĩnh vực học thuật, nghệ thuật.

Với mắt thẩm mỹ cao, bác sĩ Gilis nhìn thấy sự tương quan giữa "tỷ lệ vàng" Fibonacci và tỷ lệ cơ thể người, cụ thể là vòng một. Áp dụng tỷ lệ này trong phẫu thuật ngực sẽ cho kết quả đẹp và hài hòa với vóc dáng. Ngoài ra, tỷ lệ này còn giúp ông xác định sự di chuyển của nhũ hoa sau khi đặt túi, khiến ngực sau âng đẹp tự nhiên như thật, tránh tình trạng núm vú bị tụt hay bị cụp xuống.

Túi ngực B-lite nhẹ và bền

Túi B-lite giúp vận động thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Một trong những tiến bộ của công nghệ túi gel hiện đại là túi ngực nhẹ B-lite. Với khối lượng nhẹ hơn 30% và bền chắc, túi B-lite có thể chịu được áp lực đến 16 tấn, vượt qua "thách thức" về áp lực độ cao (đi máy bay) hoặc độ sâu (lặn biển). Loại túi ngực nhẹ này còn giúp giảm áp lực lên các mô và dây chằng, hạn chế chảy xệ ngực, loại bỏ cảm giác đau lưng và khó chịu cho người sử dụng.

Ngoài ra, với khả năng định hình cao và ôm sát cơ thể, khi thay đổi tư thế, túi B-lite cũng cho cảm giác như ngực thật, không bị chảy tràn sang hai bên hoặc tưng nẩy quá mức khi vận động mạnh.

Hệ thống tầm soát nhũ hiện đại

Hệ thống tầm soát nhũ theo tiêu chuẩn quốc tế giúp phát hiện sớm bất thường ở vòng một nếu có.

Tầm soát nhũ trước khi nâng cấp vòng một là lời khuyên từ các bác sĩ. Nếu kết quả bình thường, việc đặt túi ngực sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu phát hiện có khối u thì không nên nâng ngực, thay vào đó, bạn nên nhanh chóng tìm cách loại bỏ khối u. Trong trường hợp đã đặt túi ngực, cần tầm soát nhũ 6 tháng một lần để nắm cụ thể tình trạng của túi đặt: túi bị lủng, bị chảy hay vùng đặt có bị xơ cứng hay không...

Tầm soát nhũ được các trung tâm thẩm mỹ lớn thế giới đưa vào quy trình nâng ngực nhằm đảm bảo sức khỏe chị em. Hệ thống tầm soát nhũ hiện đại hiện nay là công nghệ FFDM từ Italy, có thể chụp nhũ toàn vùng với hiệu quả làm việc và chất lượng hình ảnh tốt. Kết quả giúp tầm soát, chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh lý về tuyến vú.

Người mẫu Thanh Thảo hài lòng sau ca nâng ngực B-lite vào tháng 10 tại Á Âu.

