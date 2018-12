Nhóm máu tiết lộ sức khỏe của bạn

Tất cả chúng ta đều thuộc một trong 4 nhóm máu A, B, AB và O, gọi chung là ABO. Nhóm máu có tính di truyền, ví dụ mẹ nhóm máu O và cha nhóm máu B, con sinh ra có thể mang nhóm máu O hoặc B. Nếu cả cha và mẹ đều nhóm máu O, con sinh ra chỉ có thể thuộc nhóm máu O.

Giáo sư Robert Flower, phụ trách ban Huyết học, Hồng thập tự Australia, cho biết điều làm cho 4 loại máu khác nhau là do một phân tử kháng nguyên, được gắn bên ngoài tế bào đỏ trong máu. Nói cách khác, nếu coi hồng cầu là chiếc bánh donut, thì kháng nguyên là hạt đường dính bên ngoài bánh.

Những kháng nguyên này có hình dạng khác nhau, chứa các chất khác nhau, chúng có thể thay đổi cách mà hồng cầu phản ứng. Điều đó cắt nghĩa vì sao loại máu có thể nói lên tiềm năng cũng như nguy cơ với sức khỏe của bạn.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Groningen, Hà Lan, người nhóm máu A, B hoặc AB nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 9% so với những người nhóm O. Lý do, các kháng nguyên ảnh hưởng đến một yếu tố gây đông máu. Cụ thể, mức độ đông máu ở những người nhóm O thấp hơn 20-30% so với người nhóm máu A, B và AB.

"Máu dễ đông được cho là dẫn đến nguy cơ đột quỵ cao hơn", các nhà nghiên cứu cho biết. "Những người đàn ông mang nhóm máu A, B, AB cũng dễ bị rối loạn chức năng cương dương vì lượng máu dày hơn, việc nhanh chóng dồn đến bộ phận sinh dục khó hơn".

Ảnh: Health

Với bệnh sốt rét, những người có nhóm máu A, B, và AB dễ bị bệnh hơn. Lý do là ký sinh trùng sốt rét bám vào kháng nguyên loại A mà hiếm khi bám vào kháng nguyên của máu nhóm O.

Bệnh liên quan đến suy giảm nhận thức cũng thường gặp ở người mang nhóm AB.

Với bệnh viêm họng nhẹ do liên cầu khuẩn nhóm A, nguy cơ sẽ cao hơn với người mang nhóm máu O. Những người này cũng dễ bị viêm loét dạ dày vì họ dễ bị nhiễm vi khuẩn H. pylori.

Thậm chí nhóm máu cũng có liên quan đến khả năng sinh sản. Một số nghiên cứu từ Italy cho thấy phụ nữ mang nhóm máu B có cơ hội mang thai tốt nhất, phụ nữ nhóm máu O có chất lượng trứng thấp hơn.

Dinh dưỡng với từng nhóm máu:

Theo Tiến sĩ Peter D'Adamo, các loại máu khác nhau giải phóng một lượng hóa chất khác nhau để đáp ứng với stress hình thành trong quá trình tập thể dục và tiêu hao năng lượng của cơ thể. Dưới đây là gợi ý về dinh dưỡng theo nhóm máu.

Nhóm máu A:

Người nhóm máu A có nồng độ cortisol cao. Đây là loại hợp chất hữu cơ tự nhiên được tổng hợp bởi các tuyến nội tiết trong cơ thể, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết. Vì thế, họ nên tập các bài tập êm dịu như đi bộ đường dài hoặc bơi lội và ăn chay.

Nhóm máu B:

Người nhóm máu B cần kết hợp tập thể dục cường độ cao và nhiều công việc thiền định hơn. Ngoài ra, nên bổ sung nhiều thịt, sữa và rau xanh.

Nhóm máu AB:

Những người nhóm máu này phù hợp với kế hoạch tập luyện cân bằng, tốt nhất với chế độ ăn có nhiều cá và hải sản.

Nhóm máu O:

Người nhóm máu O cần tập thể dục và bổ sung nhiều thịt do mức axit cao trong dạ dày.

Thúy Quỳnh