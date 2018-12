Nhồi máu cơ tim giết chết nhiều thiên tài thế giới

Nam diễn viên Tyrone Power nổi tiếng với các bộ phim như The Mark of Zorro, Blood and Sand, The Black Swan, từng là thần tượng của phái đẹp nhờ tài năng cùng bề ngoài đẹp trai. Ngày 15/11/1958, trên phim trường Solomon and Sheba, Tyrone lên cơn nhồi máu cơ tim. Theo các nhân chứng, nam diễn viên nói: "Tôi phải dừng lại. Tôi cảm thấy không khỏe" rồi đột ngột gục xuống. Không kịp thay trang phục, Tyrone được đưa tới bệnh viện ngay lập tức nhưng qua đời chỉ một giờ sau trên xe cứu thương. Điều đáng nói là cách đó vài tuần, ông đã đi kiểm tra tim. Cha Tyrone cũng tử vong do nhồi máu cơ tim.

2 tháng sau ngày mất của Tyrone, con trai ông chào đời. Đôi mắt nam nghệ sĩ được hiến tặng cho y học đúng như di nguyện.