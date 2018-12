Nhìn lưỡi đoán bệnh

Kiểm tra sức khỏe qua mồ hôi cơ thể

Cơ thể luôn cho chúng ta biết manh mối về những gì đang xảy ra bên trong cơ thể thông qua những biểu hiện như đau, ngứa, phát ban... Tuy nhiên hầu hết mọi người bỏ qua, không lưu ý một bộ phận quan trọng là lưỡi. Trên thực tế không phải tự nhiên mà các bác sĩ đề nghị bạn há miệng khi khám. Cả Đông y lẫn Tây y đều coi trọng việc chẩn bệnh qua màu sắc và kết cấu lưỡi.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và tổng hợp các biểu hiện của lưỡi cùng chứng bệnh đi kèm trên tạp chí International Journal of Biomedical Engineering and Technology. Hãy thử soi gương, mở to miệng và so sánh lưỡi bạn với các hình ảnh dưới đây để đánh giá sức khỏe của bạn.

Minh Nhật