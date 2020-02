Nhiều sản phụ bỏng nặng do sưởi than sau sinh

TP HCMMột sản phụ ở Bình Chánh bị ngộ độc khí CO khi sưởi than, ngất xỉu rồi ngã vào lửa bỏng nặng tay trái.

Tiến sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện vào đầu tháng 2 bị bỏng quá nặng, buộc phải tháo khớp bàn tay trái để giữ tính mạng. Ngày 17/2 sản phụ xuất viện.

Theo bác sĩ Hiệp, khoảng 2 tháng qua, khoa tiếp nhận 5 sản phụ bỏng nặng do nằm than sau sinh. Gần đây nhất là sản phụ 32 tuổi từ Phan Thiết, Bình Thuận, nhập viện ngày 13/2. Chị mới sinh con 4 ngày, bỏng sâu tay trái, vai trái. Các bác sĩ đang điều trị tích cực cho chị, chẩn đoán cánh tay có thể để lại di chứng, ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ sau này.

Chị cho biết đang xông bằng than thì ngất, tấm mền rớt vào than cháy gây bỏng.

Sản phụ quê Bình Thuận bỏng sâu tay trái, vai trái do sưởi than. Ảnh: Lê Phương.

Tháng trước, một sản phụ 31 tuổi quê Kiên Giang cũng được chuyển đến Chợ Rẫy do bỏng sâu ở mông và chân trái, ngộ độc khí CO do sưởi than.

"Việc nằm than sau sinh ngoài nguy cơ bỏng do nhiệt của than còn nguy cơ ngộ độc khí CO, ảnh hưởng sức khoẻ của cả mẹ lẫn bé sơ sinh", bác sĩ Hiệp nói.

Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết hơ nóng hoặc nằm than có hại cho sản phụ lẫn em bé. Than không cháy hết tạo khí CO, dễ gây ngộ độc. Trẻ non nớt khi ngộ độc CO khó điều trị.

"Quan niệm sau sinh nằm phòng kín không nắng, không gió là không đúng", bác sĩ Tuyết nói. Sản phụ sau sinh nên ngồi dậy đi tới đi lui nhẹ nhàng, vận động giúp tử cung co thắt, giảm tình trạng bế sản dịch dẫn đến nhiễm trùng hậu sản. Thỉnh thoảng nên ra ngoài phơi nắng có đủ vitamin D, kết hợp dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý để mau hồi phục sức khoẻ.

Hơn 2 tháng trước, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) tiếp nhận bé 14 ngày tuổi quê Bình Phước bỏng nặng, nhiễm trùng máu, áp xe sau vài ngày nằm than sưởi cùng mẹ. Bác sĩ khuyến cáo người nhà không nên sưởi ấm cho bé bằng cách này do da trẻ sơ sinh rất mỏng, dễ bị tổn thương. Trẻ quá nhỏ, không biết nói nên phụ huynh không thể biết được tình trạng bỏng của bé.

Khi trời lạnh, phụ huynh giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc quần áo ấm, đội nón, đeo vớ. Tuyệt đối không để trẻ nằm than. Khí CO khi đốt than có thể gây ngạt nếu bé nằm trong phòng kín.

Lê Phương