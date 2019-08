Nhiều phụ nữ trẻ hóa vùng kín để giữ 'lửa' hôn nhân

Công nghệ thẩm mỹ hiện đại có thể cải thiện vấn đề khó nói của chị em, giúp họ tự tin hơn khi gần gũi bạn đời.

Làm đẹp là nhu cầu của mọi người từ xưa đến nay. Tuy nhiên, trước đây chị em chỉ chú trọng chăm sóc da, gương mặt và cơ thể... mà hiếm khi nghĩ đến cải thiện vùng kín. Theo bác sĩ Phan Thanh Hào, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, có nhiều nguyên nhân khiến chị em có tâm lý ngại ngùng, trong đó chủ yếu là lo sợ bị đánh giá hoặc e ngại những phương pháp trẻ hóa công nghệ cao không mang lại hiệu quả như mong muốn.

"Hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn trải nghiệm những dịch vụ trẻ hóa âm đạo. Lý do là sự thay đổi nhận thức, nhận ra những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại", bác sĩ Phan Thanh Hào nói.

Sau tuổi 30, sự lão hóa vùng kín biểu hiện rõ, nguyên nhân là tuổi tác ngày càng lớn, sinh hoạt vợ chồng, stress tâm lý quá lâu, quá trình sinh nở, bệnh phụ khoa và vệ sinh không đúng cách... Những yếu tố này gây kích thích hình thành sắc tố melanin dưới da, collagen và cơ nâng đỡ vùng chậu bị suy giảm cả về chất lượng và số lượng. Ngoài ra, sự thiếu hụt hormone estrogen ở nữ giới còn khiến âm đạo lão hóa với những biểu hiện như da nhăn nheo, thâm đen, xuất hiện các vết đồi mồi...

Trẻ hóa vùng kín giúp phụ nữ tự tin và hạnh phúc hơn.

Theo bác sĩ Phan Thanh Hào, nghiên cứu khoa học về tâm lý cho thấy các chàng bị mê hoặc bởi vẻ nữ tính nhưng quyến rũ của phái đẹp khi gần gũi. Với những cặp vợ chồng lâu năm, sự sáng tạo và chủ động của người phụ nữ giúp chuyện gối chăn hòa hợp hơn. Tuy nhiên, đa phần phụ nữ sau sinh thường gặp trục trặc phòng the. Từ đó không ít chị em trở nên rụt rè và thiếu tự tin khi thấy bản thân không còn hấp dẫn, vùng kín lỏng lẻo, thâm đen... Giải pháp trẻ hóa vùng kín có thể siết chặt ống âm đạo, đánh bật các sắc tố đen, trả lại vẻ hồng hào cho âm đạo.

Quá trình lão hóa vùng kín không chỉ thể hiện ở sự lỏng lẻo, sức co bóp giảm, môi lớn môi bé phì đại, thâm đen mà còn ở sự giảm tiết nhờn, khô hạn, són tiểu, tiểu không tự chủ và âm đạo có mùi... Sau khi thu hẹp vùng kín bằng công nghệ hiện đại, tình trạng "khô hạn" của âm đạo, tiểu không kiểm soát được cải thiện, phòng ngừa các căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa như nhiễm nấm, mùi hôi...

Quy trình trẻ hóa vùng kín với chỉ G-silk và Laser.

Nếu trước đây phẫu thuật tầng sinh môn được xem là giải pháp duy nhất cải thiện vùng kín xuống cấp thì hiện nay, cấy chỉ G-silk và Laser được nhiều phụ nữ ưa chuộng hơn, vừa siết chặt ống âm đạo từ bên trong, vừa làm hồng hào vùng môi lớn, môi bé bên ngoài. Sau 45-60 phút thực hiện, chị em có thể ra về và sinh hoạt bình thường với thời gian kiêng cử ngắn.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu hiện áp dụng công nghệ trẻ hóa âm đạo bằng cách kết hợp hai phương pháp tiên tiến: laser từ Mỹ (làm co rút các mô niêm mạc bên trong âm đạo, làm khít nhỏ đường kính âm đạo) và chỉ G-silk xuất xứ Hàn Quốc được cấy trực tiếp hai bên thành âm đạo (tăng cường khả năng sản sinh collagen tại chỗ, phục hồi chức năng co thắt cơ vòng và duy trì độ săn chắc).

Phương pháp trẻ hóa âm đạo bằng Laser và chỉ G-silk có nhiều ưu điểm:

Trả lại cảm giác khi quan hệ do đường kính co nhỏ và khả năng co thắt của âm đạo được tăng cường.

Ống âm đạo săn sát, khỏe mạnh, tránh bị tấn công bởi vi khuẩn gây hại, độ ẩm được tăng cường nên cải thiện tình trạng khô rát.

Cơ sàn chậu được phục hồi, nâng đỡ các cơ quan, khắc phục chứng tiểu không kiểu soát.

Phục hồi độ kín bên ngoài cửa âm đạo, collagen tăng sinh giúp vùng kín hồng hào trở lại.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu còn hợp tác với các chuyên gia phụ khoa nổi tiếng ở các nước có nền thẩm mỹ phát triển.

