Nguyên nhân tử vong hai bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ

Sở Y tế TP HCM kết luận nữ bệnh nhân 59 tuổi tử vong sau căng da mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam do sốc phản vệ.

Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP HCM kết luận chiều 3/11, bệnh nhân bị sốc phản vệ mức độ 3,4 liên quan sử dụng thuốc tê trong quá trình phẫu thuật. Bệnh viện chẩn đoán phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng và các bước xử lý phù hợp theo phác đồ điều trị.

Nữ bệnh nhân này phẫu thuật căng da mặt tại Bệnh viện Kangnam ngày 12/10, đến tối có biểu hiện khó thở, ngưng tim, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong ngày 14/10.

Sở Y tế TP HCM cũng đồng thời kết luận nguyên nhân một bệnh nhân 33 tuổi tử vong ở Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas ba ngày sau đó, do phẫu thuật đặt túi nâng ngực. Theo đó, bệnh nhân bị suy hô hấp do tràn khí dưới da, tràn khí màng phổi ngạt dẫn đến ngừng tim, rối loạn nhịp tim nặng do block dẫn truyền trong tim trên người bệnh có nhịp xoang chậm trước mổ.

Theo hội đồng chuyên môn, sai sót chuyên môn trong trường hợp này là do bác sĩ chưa khai thác hết tiền sử người bệnh, chưa đánh giá hết nguy cơ. Khi người bệnh có dấu hiệu bất thường về tim mạch, bệnh viện chưa hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa để tìm nguyên nhân và chưa có quy trình theo dõi sau phẫu thuật nên khó phát hiện khi người bệnh trở nặng để xử trí kịp thời.

Thời gian qua, TP HCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến phẫu thuật thẩm mỹ. Sở Y tế TP HCM chỉ đạo các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở thẩm mỹ, không để hoạt động dịch vụ thẩm mỹ không phép, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hành nghề trái phép, quá chức năng cho phép... Sở sẽ xây dựng các kênh phản ánh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, giúp người dân dễ phản ánh các sai phạm.

Lê Phương