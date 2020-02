Người thân bật khóc tiễn nhân viên y tế tới Vũ Hán

Bác sĩ Yu, 44 tuổi cùng vợ, y tá Zhou Jing, Anh chuẩn bị đi Vũ Hán, cách nơi gia đình mình ở khoảng 750 km về tây nam.

Yu đã tham gia công tác cứu trợ dịch SARS khi trận dịch này bùng phát năm 2003 do virus thuộc chủng corona.

Bác sĩ Yu cũng thực hiện công tác cứu trợ sau trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên năm 2008.

“Sẽ rất đáng sợ nếu bạn không biết gì về dịch bệnh”, Yu cho biết. “Nhưng chúng ta đã biết về loại virus này, cách thức lây lan, đặc điểm lâm sàng và cách điều trị virus này. Do đã có một sự hình dung nhất định, vợ tôi đã nhẹ nhõm hơn”.

Zhou cho biết cô “vẫn còn một chút khó chấp nhận, sợ hãi” về hành trình đến với tâm dịch bệnh của chồng.

Trước khi lên đường, bác sĩ Yu cũng nhận được một cuộc gọi video từ bố, được bố động viên “Tất cả mọi người đều ủng hộ con chiến đấu với dịch bệnh. Hãy chú ý sự an toàn của chính con”. Ảnh: Supplied