Người phụ nữ suýt mất mạng sau khi bị mèo cào

Moria Brady, 45 tuổi, ở Scotland, bị nhiễm trùng, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mất một ngón tay do mèo cào.

Bệnh nhân cho biết trong lúc cố gắng đuổi đám mèo hoang đang cắn nhau trong sân nhà đã bị chúng cào rách tay. Vết thương khiến cô đau tay, không thể làm những công việc hàng ngày đơn giản như lấy đồ ăn ra khỏi lò nướng.

Một tuần sau, Moria mới đến bệnh viện Royal Infirmary khám. Khi đó, một ngón tay đã bị xanh tím và sưng. Cô được chẩn đoán nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) và liên cầu khuẩn nhóm A. Nghiêm trọng hơn, nhiễm trùng đã lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể, thận có dấu hiệu ngừng hoạt động.

Các bác sĩ phải cắt bỏ một ngón tay của bệnh nhân để ngăn chặn lây nhiễm trùng, bảo toàn tính mạng. Một tháng điều trị tại bệnh viện Royal Infirmary, Moria phải truyền máu, hai lần ghép da và sẽ tiếp tục trải qua các phẫu thuật khác.

Vết mèo cào gây rách tay và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho biết Moria nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A nên nguy hiểm hơn các loại nhiễm trùng khác. Bệnh có nhiều biến chứng như gay suy thận, sốt thấp khớp, sốt ban đỏ, nhiễm khuẩn ăn thịt người, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong.

Một bệnh khác thường gặp khi bị mèo cắn, cào là bệnh sốt do mèo cào, do khuẩn bartonella henselae. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các triệu chứng gồm sốt, đau đầu, mệt mỏi, hạch bạch huyết sưng to, mềm.

Lê Hằng (Theo Foxnews)