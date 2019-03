Người phụ nữ mãn kinh sinh con ở tuổi 50

Michele Hall 50 tuổi, Mỹ, sinh một bé trai nặng 2,7 kg dù đã mãn kinh một năm trước.

Năm 2017, bác sĩ kết luận Michele Hall đã mãn kinh và không còn khả năng mang thai nữa. Michele đã có bốn đứa con và là bà ngoại của hai đứa cháu.

Tuy nhiên, tháng 10/2018, cô bất ngờ khi biết mình đã mang thai dù không hề triệu chứng như bị ốm ghén hay tăng cân. Chỉ đến khi cơ thể đau nhức và có triệu chứng rối loạn tự miễn, cô mới tới bệnh viện để khám. Bác sĩ cho hay cô đang mang thai ở tuần thứ 26.

"Mọi người trong gia đình đều sốc, tôi và chồng chỉ có 2 tháng để chuẩn bị trước khi đứa bé chào đời", Hall chia sẻ.

Ngày 27/12, cô đã được các bác sĩ mổ bắt con do tuổi đã cao. Hall đã sinh an toàn một bé trai nặng 2,7 kg. Bé được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính do gặp một số vấn đề về hô hấp và xuất viện ngày 10/1.

Ảnh: Fox news

Các chuyên gia y tế cho biết "khả năng sinh sản giảm đối với phụ nữ trong độ tuổi 30, giảm hơn nữa ở độ tuổi 40 và phần lớn kết thúc sau 45 tuổi." Song, số bà mẹ sinh con ở độ tuổi 40 và 50 gần đây có xu hướng gia tăng, theo Fox news. Phần lớn trường hợp mang thai ở độ tuổi 50 đều là kết quả của can thiệp sinh sản, trường hợp mang thai tự nhiên như Hall là rất hiếm.

Chúng ta thường nghĩ mãn kinh là giai đoạn người phụ nữ không thể thụ thai nữa, nhưng sự thật là đó là một quá trình chuyển đổi dài. Cơ thể không hoàn toàn mất khả năng rụng trứng cùng một lúc. Ngay cả khi đã bước vào thời kỳ mãn kinh, cơ thể phụ nữ vẫn có thể rụng trứng.

Tuy nhiên, chất lượng của những quả trứng "già" thường gặp vấn đề. Đó là lý do mang thai ở tuổi cao hơn thường có thể dẫn đến bất thường nhiễm sắc thể.

Thùy An