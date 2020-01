Người nhập viện do bia rượu giảm 3%

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân cấp cứu.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ ngày 1/1 tới 27/1, có 640 vụ tai nạn giao thông, làm chết 470 người, bị thương 363 người, trung bình mỗi ngày có 17 người chết do tai nạn giao thông. Cùng kỳ năm 2019 có khoảng 20 người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sáng 28/1 cho biết đã giảm 3 người chết một ngày do tai nạn giao thông so với năm 2019, sau 28 ngày áp dụng Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ.

"Thấy rõ hiệu quả và tác động trực tiếp tới xã hội khi Luật phòng, chống tác hại của rượu bia được áp dụng. Việc lạm dụng rượu bia, hành vi uống rượu bia giảm rất nhiều, tạo ra nét mới trong đời sống văn hóa ẩm thực của người Việt Nam", ông Hùng nói.