Người đi trên chuyến bay có nCoV cần làm gì?

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam từ ngày 7-22/3 đã ghi nhận các trường hợp Covid-19 trên 28 chuyến bay nhập cảnh. Nhiều hành khách cùng những chuyến bay này đã di chuyển, lưu trú, cư trú ở khắp tỉnh thành cả nước.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, ngày 25/3 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương điều tra, xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả hành khách đi chuyến bay có nCoV. Những người này cần được hướng dẫn, giám sát và thực hiện cách ly y tế.

Các diện tiếp xúc trên chuyến bay được xác định như sau:

- Hành khách trên chuyến bay xác định dương tính nCoV, người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe.

- Tiếp viên trên chuyến bay nhiễm nCoV, tất cả hành khách trên khoang của chuyến bay đó được coi là trường hợp có tiếp xúc gần. Những người khách này được cách ly y tế tại cơ sở tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi và giám sát sức khỏe. Người tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe.

Nhân viên khử trùng máy bay, ngày 24/3. Ảnh: Giang Huy.

Ban chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thông báo danh sách hành khách và thành viên tổ bay đi trên các chuyến bay có nCoV cho Bộ Y tế để kịp thời thông tin và triển khai các biện pháp rà soát, xác minh thông tin hành khách.

Các đại lý bán vé máy bay và các hành khách trên các chuyến bay chủ động liên hệ với các cơ quan y tế, chính quyền địa phương và thực hiện các biện pháp phòng lây lan dịch bệnh.

Bộ Ngoại giao thông tin tới các Đại sứ quán để thông báo tới công dân người nước ngoài là trường hợp đi cùng chuyến bay có nCoV.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin tới các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú để thông báo tới các khách hàng là trường hợp đi cùng chuyến bay.

Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố phối hợp chính quyền địa phương rà soát, xác minh tất cả trường hợp nhập cảnh từ những chuyến bay này. Công an các cửa khẩu phối hợp với cơ quan y tế kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh và thực hiện khai báo y tế đầy đủ tại cửa khẩu.

Hôm nay, Bộ Y tế khuyến cáo người dân "không ra đường" sau khi ghi nhận thêm 14 ca trong vòng 24 giờ. Các ca mới ghi nhận nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 148, trong đó có 4 nhân viên y tế gồm 2 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai. 17 người đã khỏi bệnh. Có 26 bệnh nhân Covid-19 kết quả xét nghiệm âm tính từ một đến ba lần.

Hà Nội hiện có số bệnh nhân nhiều nhất với 52 ca. TP HCM nhiều thứ hai với 38 ca trong đó 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh.