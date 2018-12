Người đàn ông cằm chạm ngực trở thành bí ẩn y học

Có những cá nhân sinh ra đã mang thể trạng đặc biệt còn một số khác lại do biến cố mà thành bí ẩn y học như trường hợp của Leonard Trask, người nông dân với xương sống cong gập đến mức cằm chạm ngực. Suốt thời gian dài, các bác sĩ không thể xác định Trask mắc chứng bệnh nào và chỉ đưa ra chẩn đoán sau khi ông đã qua đời.

Theo Human Marvel, Trask sinh ngày 30/6/1805 tại Hartford, Maine (Mỹ). Năm 1833, chàng trai ở cuối độ tuổi 20 bất ngờ gặp tai nạn. Con ngựa Trask đang cưỡi bị lợn đâm khiến anh ngã đập cổ xuống đất, chấn thương nặng và phải bò về nhà. Bất chấp đau đớn và quãng thời gian dài chỉ nằm trên giường, Trask vẫn tiếp tục làm ruộng. Hoạt động quá sức đã bẻ cong cột sống người đàn ông. Cơ thể Trask gập về phía trước, kéo đầu về hướng ngực.

Tranh vẽ Trask vào năm 1833 trước khi gặp tai nạn. Ảnh: showhistory.

Những năm tiếp theo, tai họa liên tiếp ập xuống, tình trạng Trask càng thêm nghiêm trọng. Ông ngã vào xe chở cỏ khô năm 1840 rồi gãy 4 xương sườn cùng xương đòn do văng ra từ xe ngựa năm 1840. Ngày 24/5/1858, người nông dân xấu số đập đầu vào thanh sắt trên cửa xe, bị một vết thương dài hơn 12 cm chạm tới hộp sọ. Lúc này, cột sống Trask biến dạng đến mức đẩy cằm sát vào ngực làm cản trở hô hấp. Các bác sĩ nhận định Trask chết vào sáng hôm sau song bệnh nhân tỉnh dậy và đi lại. Dù thế, cơ thể Trask đã tàn tật không thể cứu vãn. Ông gặp 22 vị bác sĩ với mong muốn chữa trị song đều không có kết quả.

Từng được miêu tả là vạm vỡ, ngực nở, vai rộng và vô cùng khỏe mạnh, Trask giờ đây yếu ớt, liên tục vấp ngã. Ông không thể nâng đầu lên xuống, trái phải mà không di chuyển cả cơ thể. Lưng và phần trên cột sống hoàn toàn cứng đờ. Chiều cao hạ từ 1,85 m xuống còn 1,48 m và cân nặng chỉ còn 61 kg thay vì 90 kg.

Trask với phần lưng cong gập và cằm chạm ngực. Ảnh: Showhistory.

Suốt cuộc đời, Trask dựa vào sự chăm sóc của vợ. Hạn chế về mặt thể chất, ông vẫn sinh được 7 người con. Để kiếm sống, Trask tận dụng thể trạng gây tò mò gia nhập gánh xiếc với biệt danh "gã tàn tật phi thường" và gây dựng chút danh tiếng.

Năm 1860, Trask xuất bản cuốn sách Phác thảo Cuộc đời và Nỗi đau của Leonard Trask, gã tàn tật phi thường, kể về bản thân. Tác phẩm được đánh giá là vừa mang tính giải trí vừa chua xót có đoạn viết:

"Tôi xin được cảm ơn, những người bạn cảm thông

Vì sự ủng hộ và chở che tử tế

Chỉ cần thế là tôi được hạnh phúc

Vĩnh biệt và cầu mong cho bạn được an lành"

Ngày 13/4/1861, Trask qua đời. Nhiều năm sau, y học kết luận ông mắc chứng viêm cột sống dính khớp (Ankylosing spondylitis - viết tắt là AS). Đây là chứng viêm mạn tính liên quan tới yếu tố gen HLA-B27, chủ yếu phá hoại cột sống và các khớp lớn theo trục thân như gối, háng. AS còn làm tổn hại mắt, tim, phổi. Trường hợp bệnh nặng như Trask dẫn đến dị dạng cột sống. Căn bệnh này chỉ ảnh hưởng tới 0,5-1,9% dân số và thường gặp ở nam giới tuổi 20-30. "Gã tàn tật phi thường" trở thành ca bệnh AS đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ.

